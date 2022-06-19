谁成就了NBA明星？

搭飞机坐商务舱，住五星级酒店，今天欧洲，明天亚洲，随处串游，最重要还不用自己买单。NBA球探的工作在外人看起来风光无限，可对年过半百的Adam Sandler（亚当桑德勒，饰演Stanley Sugerman）来说，却是四处漂泊，事业无成的表现。幸亏内有太太理解支持，外有老板认可肯定，才勉强维持住人生的小船不至翻覆。

感念桑德勒多年默默付出的老板，终于任命他为费城76人队的助理教练。就在他以为苦尽甘来的那一刻，随之而来的风暴却更加猛烈。老板第二天就撒手西去，接手球队的少东一直都看桑德勒不顺眼，刚上任就把他赶到外面继续“找人”。叫嚣着如果找不到让球队夺冠的关键球员，就别做梦想当助理教练。

这是Netflix《必胜球探》（Hustle）的开场。如果不看电影剧透，桑德勒“冷面笑匠”的招牌会让你以为这是一部生活喜剧。一直不断创新的桑德勒这次居然试水运动题材，而且相当令人惊喜。

专业演员、体育明星合作

体育电影在剧情方面发挥不大。不外乎运动天分+勤学苦练+绝地重生+大团圆结局。是否出彩靠的是演员表演及镜头节奏的把握。专业演员出演体育片，最大的挑战是体能；专业运动员出演体育片（往往饰演自己），最大的障碍则是表演能力。

目前看来，体育明星担纲的电影往往大卖，他们原有的巨大粉丝团就是票房最大的保障。专业演员担纲的体育片如能突破体能局限，则往往叫好又叫座。像是曾获奥斯卡最佳影片的《洛基》（Rocky）和《拳力以赴》（Million Dollar Baby）。《洛基》严苛而富有巧思的训练设计更被体育电影奉为圭臬。《必胜球探》也有向《洛基》致敬的桥段。

体育片须有真情实感

出道超过30年的桑德勒低调讨喜，非常适合角色“中年、窝囊、事业困顿”的人设。他面无表情、喃喃自语式的表演时常能让观众“含着眼泪笑”，是本片理所当然的演技担当。而NBA现役球员Juancho Hernangomez（胡安·埃尔南戈麦斯）球星自带的强大气场，加上高大敏捷的身形，俊朗酷炫的面庞，也成功锁定不少观众的目光。电影中新奇独特的训练方法，在好莱坞娴熟的运动镜头组合下让观者热血沸腾。

桑德勒意外发现埃尔南戈麦斯这块篮球“璞玉”，不惜为他与球队决裂，打翻自己风雨飘摇的“人生小船”。将自己一家的命运下注在“璞玉”的身上。于是，桑德勒负责训练，太太负责后勤营养，女儿负责视频社媒，一家人齐心协力地打造着一颗篮球新星。而在这个过程当中，埃尔南戈麦斯也逐渐将他们当作了自己的家人。这是一部篮球电影，却处处洋溢着家的温馨。

篮球是被娱乐化程度最高的运动，NBA（美国职业篮球联赛）也是商业化程度最高的运动联盟之一。 “飞人”乔丹（Michael Jordan）等球星都在如日中天时拍过各种各样赚钱的电影，但是严谨细致刻画篮球训练过程而又脍炙人口的电影却乏善可陈。也许正是因为篮球的过度娱乐化，反而忽略了体育电影必须有真情实感。如果电影没了感情，观众干脆去看体育频道就好了。

《必胜球探》打动观众的，除了让人肾上腺分泌加速的运动场面外，当然还有桑德勒一家人对埃尔南戈麦斯的珍惜与关爱。那是对一个年轻人一生命运的负责。或许《必胜球探》能为严谨的篮球电影开一个好头？