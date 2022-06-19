下月回新工作一个多月 黄靖伦不敢“玩得太开心”

时隔两年半，黄靖伦终于要回新加坡了。他早前在IG透露将于7月16日在《缤纷万千在昇菘》演唱。

黄靖伦2020年回新过农历新年之后回台湾，没料到后来因为冠病疫情，竟然快两年半没回来。谈到这次回来的契机，目前人在台北的黄靖伦接受《联合早报》越洋访问时说：“《昇菘》3、4月的时候邀我上节目，我想到这么久没回家，好想看看家人，就答应了。”

黄靖伦的儿子1岁8个月大了，他的爸妈还没见过孙子，这次还是无法如愿。黄靖伦解释，之前接下节目邀请时，回台的隔离天数是14天，虽然现在放宽为“3+4”（3天居家检疫，4天自主防疫），太太也没办法请这么多天的假，无法同行，如果他自己带小孩回来，在飞机上和回台隔离期间，担心没办法把孩子照顾好。他叹说：“希望台湾快点全面开放，入境无须隔离，我爸妈就能过来看孙子。”

黄靖伦这次回来会逗留一个多月，除了上《缤纷万千在昇菘》，也接了一个海外拍摄节目。他暂时无法透露太多，只说是一个探险节目，会到大家意想不到或不知道的地方。

能再次主持节目，而且是出国拍摄，黄靖伦却说心情很矛盾。“一方面因为有工作，能赚钱，很兴奋，另一方面担心离开小孩太久，他会认不得我，也怕老婆辛苦。”太太的娘家在中南部，夫妻俩请了一个保姆帮忙。黄靖伦不改搞笑个性，说：“出国拍摄如果玩得太开心，会觉得愧疚老婆，她心理应该也会不平衡，会觉得‘我在这里这么辛苦照顾小孩，你竟然在国外这么快活’，所以我即使开心，也不能太过分。”

自夸“小小伦”可爱又帅

一聊到儿子，黄靖伦开心不已。“我真的觉得‘小小伦’比一般小孩更可爱，更帅！我自己这样讲，会不会不太好？哈哈哈！”

他说儿子现在会说几个简单的字，“情急之下”则会说出一个句子。“例如他本来只会说‘不要’，但有几次不想吃一些东西，就说‘我不要吃’。他不久前得支气管炎，我们喂他吃药，他就说‘我不要吃’。”

黄靖伦常在社媒分享带着儿子出外游玩的照片，“小小伦”的可爱模样引起厂商的注意，父子俩最近接到了宝宝纸尿裤的业配，就是在社媒做植入性营销。

黄靖伦很乐意跟孩子一起做业配或拍广告，但他说要很有耐性，因为很难捕捉孩子的表情，像这次拍纸尿裤的照片，拍了好多次才有了满意的角度和表情。

问他想生第二个吗？他大呼：“暂时不要！太累了！”

预计8月推出新歌

黄靖伦之前参演台湾电视剧《女力报到》系列两年，该剧去年年底杀青，他之后拍了一部短片《火星上的维纳斯》，目前未接到新的戏剧工作。不过他没闲着，即将完成一首新歌，预计8月推出，也上一些电视通告。

他与友人合开的桌游店生意受到疫情影响，去年5月中被迫停业近5个月，10月初才重新营业。他说生意还在撑，虽然在亏钱，但可以营业就还有机会，除非再一波疫情来袭，再次被迫停业，那可能就得关门大吉。

难得回新，黄靖伦最想吃海南鸡饭，但听说本地鲜鸡供应有限，他大呼：“为什么？我这么久没回来，竟然这样对我！”他也想吃螃蟹米粉、田鸡粥、烧烤魔鬼鱼、肉脞面等。

为挺好友何维健 黄靖伦提出三方案

黄靖伦上《缤纷万千在昇菘》当天刚巧好友何维健会在首都剧院举行演唱会，是否会去当嘉宾？

他说：“我们的演出时间相近，恐怕有点难。”但黄靖伦真的很想去看好友的演出或当嘉宾，于是搞笑地想了三个方案。“第一个是，如果延后开场不会罚款，就叫他迟一小时开场，我唱完后赶过去。第二个是，叫他安可一个半小时，我安可时出场。第三个是，加场，我当加场的嘉宾。”

何维健在IG邀请黄靖伦出席庆功宴，黄靖伦回复他“那你记得给我地址哦”，这对好友的互动太逗趣了。