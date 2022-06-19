今天（6月19日）是父亲节，传承父亲演艺事业的本地星二代，在他们心目中，自己的星爸爸究竟是什么样的？

且看陈熙、朱哲伟、郑颖怎么说。

陈熙：他像《七龙珠》的悟空

陈熙心目中的父亲陈之财更像是一个大哥哥，也是他学习的榜样。

“从小他（陈之财）一直买《七龙珠》漫画给我看，我觉得他像‘悟空’，非常强壮、年轻，什么都行！而他的儿子‘悟饭’就是我，每天陪着爸爸做东西，比较书呆子的感觉。”

陈熙和父亲的关系非常好，当遇到伤心的事，他们彼此都心照不宣地陪着对方和鼓励对方，“有时爸爸很心烦，我们俩就会一起出去喝咖啡。”

陈熙表示，当身边的朋友问他天天和父亲在一起不会很压力吗？他说：“不会，因为有老爸在就是很好玩，他也很关心我，所以我很开心。”

三代同堂一起庆祝

今天是父亲节，陈熙透露全家人会一起帮爷爷和爸爸庆祝，同时也会给爸爸惊喜。

他也想对爸爸说：“非常感谢你一直以来的照顾，能够当你的best friend真的很难得。最后希望你知道，其实你不用担心那么多东西，不用把所有事情都扛在身上！”

儿时的陈熙（右）和父亲陈之财。（受访者提供）

朱哲伟（左）说朱厚任是把欢乐带给家人的好爸爸。（受访者提供）

朱哲伟：他工作多辛苦都带着笑容

朱哲伟提到父亲朱厚任时表示，他是一个充满爱的父亲。

“虽然在大家的眼里，他是一名演员、明星，但在我眼里他就是一个很照顾家人和很爱工作的爸爸。从小到大看着他怎么照顾我们以及很努力的出去赚钱。”

在朱哲伟的印象中，爸爸除了工作，大部分的时间都和家人在一起，没有其他活动。

另外，朱厚任也是一个会把烦恼留给自己，把欢乐带给家人的好父亲。朱哲伟说，无论爸爸在工作上遇到什么困难或多辛苦，他都会带着笑容回家。

朱哲伟说：“我的爸爸很喜欢日本以及日本料理，所以我希望今年年尾能带他再去一次日本。让他好好品尝当地的美食。”

在家吃火锅 准备小礼物

由于朱厚任的膝盖最近刚动过手术，所以今天的父亲节，朱家计划一起在家吃火锅庆祝，朱哲伟也准备了一份小礼物准备送给父亲。

他也想对爸爸说：“我真的在你身上学到很多，除了工作方面，你也教会我如何为人处事，做一个好人，照顾以及疼爱身边的人。”

郑颖：他是从不喊累的超人

郑各评在女儿郑颖眼里是一名超人！

郑颖从没看过爸爸表现出脆弱的一面，“可能因为他是我们家的一家之主，所以他觉得自己需要在我们的面前表现出最坚强的一面。”

其实真正的郑各评和荧幕上判若两人。“他（爸爸）其实是一个很有耐心和乐观的人，他也少发脾气，很多人可能会觉得郑各评是一个蛮凶蛮可怕的人，因为他经常都饰演坏人，但在认识过后都会发现郑各评其实和他们想象中不一样。”

已提前庆祝

由于工作繁忙，郑颖已提前在昨天（19日）和亲人一起庆祝父亲节了。不过，今年的父亲节与过去两年不同，防疫松绑，让郑颖能再次和亲人共同庆祝这个佳节！

在这个特别的日子，郑颖想对她郑各评说：“爸爸你真的辛苦了，你的努力和勤奋我们都看见了，尤其在家，你都会不停地工作。无论你多累，你也没有说出‘累’这个字，所以这是我非常欣赏你的优点，而且也值得我学习。父亲节这一天，我希望你能好好享受，好好休息！我们都非常爱你。”