翁清海马艺瑄获力捧进军中国市场

本地8028控股有限公司昨天正式开幕，签约翁清海与马艺瑄两名艺人，助攻中国市场！

8028控股有限公司昨天（6月18日）正式开幕，吸引不少艺人嘉宾友好捧场，老板陈德祺即场签下两名本地艺人，他们分别是武林高手翁清海、演技派女星马艺瑄。

“身为艺人，态度最重要，态度不好的不会久，我欣赏清海、艺瑄认真向上的态度，所以与他们签下两年合约。”

阿杜也是旗下艺人

除了清海、艺瑄，阿杜也已签约8028成为旗下艺人。阿杜与陈老板竟是同校同学，世界真小。

当今中国演艺圈正处于大势，会否力捧旗下艺人进军中国市场？陈德祺说：“这是必然的，新加坡市场就那么大，必须放眼跨国走出去。”

陈老板欣赏港式动作与警匪片，拟拍带有社会警世意味的影片，娱乐之外也希望透过影片传递正确的社会价值观。他强调：“正能量最重要，不能为赚钱而拍（电影），赚不赚钱是另一回事。”

拍电影在“烧钱” 但求心安理得

自谦是演艺门外汉的陈老板，叹说电影业就是在烧钱！

“我曾对电影一窍不通，但各评、清海他们说想拍一部属于新加坡的动作电影，于是，我让他们拍给我看……”

这就是电影《越界》的缘起，《越界》由8028控股有限公司两位老板陈德祺、黄绥焜、Artistes Marketing Asia Pte Ltd艺人演艺广告公司老板郑国辉（Alan Tay）联合出品，故事揭开人肉贩子黑幕，属于社会写实题材，是各评监制与兼任原创故事的首部警匪动作片。

《越》演员阵容鼎盛，包括本地世界武术冠军翁清海、马来偶像Fattah Amin，台湾性感女星天心、演技派男星朱厚任、许亮宇，英国拳击女星Brie Benfell、综合格斗冠军男星Peter Davis、身高194公分的巴西高手Marcio Sebsam等。

既然电影业难赚钱，若决意向难度挑战，如何“平衡”心态？陈老板说，他执意拍有诚意的、具社会责任的良心作品，曾任职警界的陈老板为《越》搜集背景资料，惊觉马国拐带人口案件居然多达数千起，令人咋舌，多少家长的小孩在迅雷不及掩耳处境下失踪，从此音讯全无……

“投资《越界》希望呼吁人们提高警惕，一时大意会成为一辈子悔恨，想到积极传递资讯能救人，就觉得赚不赚钱不管了，至少我心安理得。”

新中两地拟拍《越界2》

《越界》昨天在8028开幕礼首映招待嘉宾，席上不少人看得热泪盈眶，非常感动，“为人父母，最能深切体会。”

《越界》因疫情姗姗来迟，如今预计8、9月在本地与东南亚国家上映，除了《越界》，陈老板透露已在筹拍《越界2》！

谈到《越界2》，陈老板表示将沿用原班人马，监制郑各评、翁清海肯定名列续集榜单，续集因有中国投资方加入，会有中国演员加入演出，预计明年初开镜，在新中两地拍摄。