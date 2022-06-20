王心凌火爆翻红 掌握六大流量密码

（本地讯）最新一期的《优1周》封面人物是最近意外翻红的“甜心教主”——王心凌。

在5月20日那天，39岁的台湾女星王心凌登上中国大陆人气综艺节目《乘风破浪3》，并还原当年经典歌曲《爱你》，短短一分钟的表演平地一声雷炸翻全网，回忆的千层浪扑面而来，更唤起无数“王心凌男孩”。

王心凌的人生，特别符合“乘风破浪”这四个字的含义，“甜心教主”一路走来有苦涩，有酸甜。在这个讲求流量的年代，要火爆翻红靠的何止幸运，王心凌一手掌握六大流量密码，蒙了灰的青春记忆被擦亮，再浪漫甜美一回。

其他精彩内容有：娱乐圈“型男潮爸”的话题；即将开唱的何维健访问；“明星老板”系列看欧萱的经商之道；新推出的“洪门宴”专栏；新登场的“娱乐吃瓜”谈好莱坞巨星Johnny Depp（约翰尼德普）能否东山再起；“重游新山趴趴走”系列9带大家到位于新山彩虹花园（Taman Pelangi）的网红美食餐馆打卡；旅游则带大家到新西兰自驾游，从奥克兰南下，畅游风光如画的陶波（Taupo）及拥有世界双遗产荣誉的东加里罗国家公园。

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