金卡戴珊被指穿坏梦露礼服 博物馆：早有损伤

（洛杉矶讯）美国真人秀话题女王Kim Kardashian（金卡戴珊）上月出席“MET Gala”慈善晚宴，向博物馆借来玛丽莲梦露曾穿过的古董礼服，却因为归还后的衣服出现破损，遭许多网民指责穿坏珍贵古董。出借衣服给金卡戴珊的美国“雷普利信不信由你博物馆”（Ripley's Believe it or Not Museum）上周透过IG回应，澄清衣服其实早有损伤，并非金卡黛珊所造成。

这件古董礼服在2016年以高达480万美元（约667万6000新元）拍卖出。馆方提出一篇2017年的报道为证，当时文内提到礼服有所损伤，“有一些被拉开、磨损的裂缝，考虑到材料的精致度，这并不令人惊讶，背后钩子处也有皱褶。”

馆方坦言礼服材质脆弱，穿脱确实会有损伤风险，但强调金卡黛珊在晚宴穿那短短的几分钟，并不足以造成这样的损伤。

金卡黛珊随后回应雷普利的声明，称自己和男友在红毯亮相时非常尊重这条裙子。

她说：“我非常尊重这条裙子，以及它对美国历史的意义。我永远都不想穿着它坐着或吃东西，也不想让它有任何损坏的风险。”并指当时还告诉“Vogue”杂志，“每件事都必须安排好时间，我必须练习上楼梯。”

不过，玛丽莲梦露纪念品收藏家Scott Fortner（史考特佛特纳）依然认为损伤是金卡黛珊造成的，并直接拿馆方在4月21日拍的礼服视频跟6月12日的照片做对比，明显仍看得出部分水晶脱落，只剩下一节线头，“照片拍摄时间仅相差52天，他们只是在为自己辩解。”