金卡戴珊被指穿坏梦露礼服 博物馆：早有损伤

(洛杉矶讯)美国真人秀话题女王Kim Kardashian(金卡戴珊)上月出席“MET Gala”慈善晚宴,向博物馆借来玛丽莲梦露曾穿过的古董礼服,却因为归还后的衣服出现破损,遭许多网民指责穿坏珍贵古董。出借衣服给金卡戴珊的美国“雷普利信不信由你博物馆”(Ripley's Believe it or Not Museum)上周透过IG回应,澄清衣服其实早有损伤,并非金卡黛珊所造成。

这件古董礼服在2016年以高达480万美元(约667万6000新元)拍卖出。馆方提出一篇2017年的报道为证,当时文内提到礼服有所损伤,“有一些被拉开、磨损的裂缝,考虑到材料的精致度,这并不令人惊讶,背后钩子处也有皱褶。”

馆方坦言礼服材质脆弱,穿脱确实会有损伤风险,但强调金卡黛珊在晚宴穿那短短的几分钟,并不足以造成这样的损伤。

金卡黛珊随后回应雷普利的声明,称自己和男友在红毯亮相时非常尊重这条裙子。

她说:“我非常尊重这条裙子,以及它对美国历史的意义。我永远都不想穿着它坐着或吃东西,也不想让它有任何损坏的风险。”并指当时还告诉“Vogue”杂志,“每件事都必须安排好时间,我必须练习上楼梯。”

不过,玛丽莲梦露纪念品收藏家Scott Fortner(史考特佛特纳)依然认为损伤是金卡黛珊造成的,并直接拿馆方在4月21日拍的礼服视频跟6月12日的照片做对比,明显仍看得出部分水晶脱落,只剩下一节线头,“照片拍摄时间仅相差52天,他们只是在为自己辩解。”