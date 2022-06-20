郑秀文原谅许志安出轨 关键原因是父亲？

（综合讯）许志安2019年背着老婆郑秀文，在计程车上热吻艺人黄心颖，两人演艺事业和形象全毁，许志安事后声泪俱下开记者会道歉，最终获得郑秀文原谅。郑秀文近日在社媒谈到“爱”的话题，被外界解读是她当年原谅许志安偷吃的真正原因。

昨天（19日）是父亲节，郑秀文在Instagram（IG）提到已逝的父亲，透露爸爸教导的观念影响她一生，其中包含：“要懂得欣赏他人，也要欣赏伴侣，而非单单爱”、“不要轻易放弃”、“人生需要忍耐”、“人生不一定要生儿育女（最重要选择自己活得开心的方式）”等观念，让郑秀文从小就很相信爱，认为“爱”可以净化复杂的世界。

郑秀文在IG写下对父亲的思念。（取自IG）

郑秀文分享的爱情观也被外界解读是，她在2019年决定原谅许志安偷吃的主要原因。其实，许志安情牵郑秀文多年，两人的爱情终于在2013年开花结果，被视为粉丝眼中的金童玉女，未料，许志安2019年4月被港媒曝光，和小他22岁的黄心颖在计程车上交缠热吻，引发外界挞伐。

许志安事后开记者会向大众及粉丝致歉，落泪痛哭说：“我觉得自己好错、好讨厌、好丢脸、好恶心、好陌生”。郑秀文则选择原谅，直言：“人谁无过”。

黄心颖自爆发偷吃事件后，演艺事业停摆至今，一直没有复工消息，原本积极更新IG的黄心颖，最新发文停留在今年1月过33岁生日，动向和工作状态不明。