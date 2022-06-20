朱咪咪拍本地剧被惹火 曾遭导演呛：你什么都不懂！

观众缘绝佳，中港台演艺圈走透透，笑星朱咪咪竟被本地某导演呛“你什么都不懂！”

咪咪姐银幕形象讨喜，有令人“一见你就笑”的魅力，星爷周星驰出名刁钻，咪咪姐也受到青睐，合作过《审死官》《百变星君》，飞中国就搭档大腕黄晓明演《唐伯虎点秋香2》，还演起唐伯虎（黄晓明饰）的妈！

搭档皆大咖巨星，咪咪姐接受《新明日报》访问谦言：“是我运气好，很感恩”。

在本地，咪咪姐早年曾参演《九层糕》《家在大巴窑》《非一般妈妈》《谁家母亲不生蛋》《乐在双城》《双星报喜》等多部本地剧，喜感形象深入民心，对于坊间赞誉，咪咪姐则说“演技这回事，见仁见智啦。”

暂不考虑拍本地剧

咪咪姐也算是收视福将，据悉，《九层糕》当年缔造超高收视，成绩辉煌，近期可有本地戏剧再找上她？

“有的，但我暂时没这个考虑。”咪咪姐说，语气淡淡的。

暂不考虑拍本地剧？因为没时间吗？

被记者问起，率直的咪咪姐意有所指：“我不是没饭吃、不是等钱用，我也不是退休，我很喜欢拍戏，但我不喜欢受气！”

莫非是有人惹怒咪咪姐？

咪咪姐先是感叹，演员与导演之间最重要的就是沟通，“但有些人让我觉得，我是导演，我叫你做，你照做就是，不可以问！”

言下之意，拍本地剧时，她曾被某一位导演惹火了。

我很喜欢工作，但我不喜欢受气！

申诉在港拍戏也没被导演呛过

为表厚道，咪咪姐不具名、也不列明哪一部剧，但指有某位导演的言行令她很无语。

“演员在拍那一场戏，若有哪些地方不明白，导演应该加以解释，让演员更了解、才能深入角色，不应该是这样吗？但我居然碰过这样的……一开口问就被对方呛‘你没有看剧本？什么都不懂！？’”

“我没看剧本、什么都不懂？！”咪咪姐当场傻眼，她申诉，就算在香港无线，也不曾被任何导演“喷”过。

拍摄期间，她被酸“什么都不懂”还不只一次。

拍完当天，咪咪姐叹息：“对，我是什么都不懂，但也拍到最后一天了。”

咪咪姐欣赏本地演员，为他们的认真努力喝彩，拍摄时大家有说有笑，气氛欢乐，有些还成为交情不错的朋友，不过她语重心长指出，“新加坡若要发展演艺事业，仍有不少需要进步的空间……”

姐姐癌逝 重亲情照顾家人

咪咪姐丁姐忧，联系上她时，她刚送完殡，问候情况，咪咪姐黯然地说，五姐癌逝，其他无意多谈，她非朱家老大，但亲情与责任感很重的她常肩负照顾家人责任。

朱家兄弟姐妹多，咪咪姐伤感指出：“三姐失智，已经认不得人，加上身体孱弱，容易摔倒，经常出入医院，我几天前才去柔佛新山处理她入院费用的事，塞车塞到……”

问起演艺活动，咪咪姐去年11月底飞纽约唱了两场、后来飞洛杉矶唱两场，今年2月回金沙唱两场，来临7月会再飞美国、8月去马国云顶，之后或去澳洲赌场……据悉，咪咪姐身价高，唱一场数万美金，单是登台演唱，斩获丰富，似乎比演戏更“好赚”。