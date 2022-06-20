传昔日TVB小生林峰、吴卓羲、黄宗泽加盟《披荆斩棘2》

（综合讯）去年掀起热话的中国综艺节目《披荆斩棘的哥哥》近期官宣，改名《披荆斩棘》强势回归！多个拟邀艺人名单频频流出，包括泰国籍男星Mike、林峰、吴卓羲、潘玮柏、吴建豪等，每个哥哥都颜值高人气旺，让网民期待万分。

随着《乘风破浪》的热播，观众对同一团队制作的同款节目《披荆斩棘的哥哥》第二季期待值也越来越高，有网友在上个月底发现《披》官方微博正式改名为《披荆斩棘》，并已开始招募现场大众评审，更有指节目将在6月29日正式进行录制。

高人气哥哥回归

《披》第一季终映至今已有七个多月，上一季播出后反映热烈，捧红了多位哥哥，尤其是“大湾区哥哥”张智霖、谢天华、陈小春、林晓峰和梁汉文，更是趁势拍摄团综《大湾仔之夜》，让五位港星的人气再度热爆。第一季哥哥李承铉和张智霖在日前也应邀站台推介《披荆斩棘2》，透露新一季将会有高人气哥哥回归，让观众好生期待。

第一季的大火让第二季的拟邀阵容变得分外抢手，许多大公司都想派艺人前来参加节目。据悉，即使是当初的第一季，总导演吴梦知也透露是在面试了二三百位艺人后才定下最终名单，想必第二季的竞争就会更加激烈了。

有望组成“新湾仔区哥哥”

《披》未开镜便引来不少话题，观众最关心的莫过于出演嘉宾。虽然节目组保密工作良好，仍没有爆出任何准确参赛阵容，但网络已有不少版本的拟邀名单在流传，其中备受瞩目的便是有望组成“新湾仔区哥哥”的昔日TVB小生吴卓羲、林峰和黄宗泽。

艺人所在地及微博显示IP属地成了判断艺人行程的重要线索，先前的《浪姐3》便有多位姐姐因此被剧透。早前吴卓羲被拍到从深圳入境中国，完成隔离后差不多可赶上节目录制，而好兄弟林峰和妻子也已经在广东隔离结束。

林峰出演过芒果台的真人秀，而吴卓羲和黄宗泽最近也出现在湖南卫视的音乐综艺《声生不息》中，看来和芒果台合作是早有苗头，他们若真的参加《披》也不让人意外。

另外，在日前登上热搜的“娱乐圈CP”榜中，林峰与吴卓羲的“2R”组合被列入“古早CP”，两人当年在无线（TVB）剧集《大唐双龙传》中饰演的寇仲、徐子陵是结拜兄弟，同甘共苦，现实中也是多年老友，要是合体参赛，势必带来很高的流量，相信“2R组合”也会掀起一波回忆杀。

对此，网民寄以厚望，纷纷留言：“吴Ron本人比他演的角色有趣多了，上综艺很适合”、“2R要复兴了”等。