南柱赫被爆霸凌同学长达6年 经纪公司回应了！

（综合报道）韩国男星南柱赫（Nam Joo-hyuk）和金泰梨（Kim Tae-ri ）主演的tvN剧集《二十五，二十一》叫好又叫座，南柱赫更被赞演技大进步，成为很多人心中的“南朋友”。不过，韩国媒体The Days报道，一名A先生自称是被南柱赫霸凌的受害人，声称南柱赫荧幕上的形象都是假的，因为他学生时期就是恶霸。

这名A先生声称自己被霸凌了6年，指南柱赫当年和一群不良少年共15人左右，经常在用餐时间用身体撞同学，还擅自插队，甚至辱骂、殴打等恶劣行为都是家常便饭。他无法接受这样的人以清纯又善良的样子出现在电视剧中，还说其他受害人甚至无法看电视，就怕看到南柱赫的脸。

爆料引起热议，但也有网友质疑其真实性，留言“感觉没有证据就是凭爆料者的记忆”、“南柱赫都红多久了怎么现在才爆”。

【更新】南柱赫的经纪公司则表示，爆料全部都不是事实，会采取法律行动捍卫艺人的清白。

经纪公司表示，相关报道严重损害南柱赫的名誉，除了已经着手请各大媒体更正澄清外，对于最先报道的相关媒体记者，和匿名爆料者，将一并提出告诉。

经纪公司痛斥这个没有来由的爆料，对演员和家人造成极大痛苦，也提到这个谣言会对当事人造成难以抹灭的冲击。因此经纪公司会从所有社群平台中的内容，彻查并追究相关法律责任。如果有继续影射或抹黑的文章和留言，同样全部不会放过。