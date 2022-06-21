参演HBO新剧 陈法拉想把LV戏服带回家“卖”

新剧《迷离劫》（Irma Vep）戏服大有来头，陈法拉想把路易威登（LV）紧身连衣裤带回家，她打趣笑说：“放上网卖可以卖很好的价钱！”

人在美国纽约的香港演员陈法拉为HBO西洋剧《迷离劫》接受媒体视讯访问。八集的剧集由法国导演Olivier Assayas（奥利维耶·阿萨亚斯）担任编剧与执导，故事改编自阿萨亚斯执导的1996年同名电影，导演的前妻、香港影星张曼玉是电影版主角。陈法拉在剧中饰演远赴法国拍片的香港女星“Cynthia Keng”。这部剧融入“戏中戏”元素，演员必须一人饰演二角，她得以Cynthia Keng身份诠释戏中戏的角色。

陈法拉告诉《联合早报》说：“当经理人告诉我这个（新剧）项目后，我马上去看1996年的同名电影。这部片上映时，我的年龄蛮小的，所以对我来说，印象不是太深，观看的时候，好像看了一部全新的电影。”

去年11月，陈法拉在社交媒体曝光自己穿上《迷离劫》经典黑色紧身连衣裤造型的照片。剧集的戏服由LV赞助，这件紧身衣也不例外。陈法拉为了剧中造型多次到LV总部试装，紧身连衣裤的版型看似简单，但内藏很多裁缝细节，虽然很贴身，但穿上时很舒服，也有“角色上身”的感觉。

她打趣说，想把这套戏服带回家，“它是为我量身定做的，其他人也穿不了，不然就给我吧？拿到网购平台上卖，可以卖到很好的价钱，它的拉链上还有LV标志呢，哈哈！（想卖掉它是）开玩笑的。”

陈法拉指出，演绎两个角色是拍摄这部剧的最大挑战。她得透过Cynthia Keng让观众一览片场内外的幕后花絮，这是她首次尝试纪录片式的角色，必须不露表演痕迹，演出越自然越好。戏中戏的角色则是复古电影的角色，表演方式偏向舞台剧，“两个角色跳来跳去拍摄，对我来说是蛮好玩的过程。”

李政宰一听《尚气》才认出她

陈法拉上个月底随《迷离劫》剧组亮相第75届康城影展，这是她首次出席康城影展。她在康城与韩星李政宰喜相逢，对方主动提议合照。

她说：“我们在晚宴上被安排在同一桌，他坐在我旁边，我们就聊起来了。他这次的康城作品是自编自导自演的，他说，当导演很辛苦，我也拍过短片，也很辛苦。”两人聊了很久后，李政宰才问她拍过什么作品，她一提《尚气与十环帮传奇》，对方猛然想起她是谁，“他跟我说不好意思，说要跟我合照，过程蛮好笑的。”

《迷离劫》的主角是Alicia Vikander（艾莉西亚维肯特），她饰演事业和感情饱受打击的美国影星Mira，选择远赴法国主演一部改编自法国经典默片“Les Vampires”的电影。电影描述一个骇人听闻的犯罪惊悚故事，Mira因无法分辨自己与所扮演角色之间的区别而挣扎着。

《迷离劫》每周二上午9时在HBO Go更新，并于当晚10时在HBO（星和Ch601，新电信Ch420）播出。前三集已上线，陈法拉将从第四集起亮相。