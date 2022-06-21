蓝琼缨14岁做澳门赌王二太 一生好命又聪明

6月11日，已故澳门赌王何鸿燊二房太太蓝琼缨因癌症去世，享年79岁。谁会料到，赌王去年前脚才走，蓝琼缨如今后脚已跟上，属于两人辉煌一生就此落幕。

何鸿燊一生传奇，有四个妻子，17个儿女，但外界经常把焦点锁在谁跟谁争夺到比较多的家产上面。他去世后，二房长女何超琼凭借过人的胆识和能力，取代父亲坐上“何家大家长”的宝座，外界认为，二房能成为最后的赢家，跟她的母亲运筹帷幄不无关系。

蓝琼缨当初是怎么踏入何家的呢？她这些年又经历了什么？

舞王舞后配对：依照《大清律例》做二太太

蓝琼缨（上图左）与黎婉华（下图左），都是未满20岁就嫁给何鸿燊。（互联网）

上世纪40年代初，身无分文的何鸿燊遇到了澳门第一美女黎婉华，对她一见钟情，很快结婚。21岁的他借助妻家的背景，开启了创业之路，在不到15年内风生水起，很快做到澳门巨富。

夫妻俩郎才女貌，登对非常。尽管黎婉华会讲英语、粤语，何鸿燊仍为华葡混血的她学习葡萄牙语。可惜她命运坎坷，1956年感染并终生受结肠炎所苦，只能吃流食。1957年，她切除了胃部；也是这一年，何鸿燊遇到了才14岁的蓝琼缨，这个即将改变何家的女人。

蓝琼缨家世显赫，父兄都是英豪人物，容貌俏丽的她在上流社会也有不少仰慕者。在一个商会上，豆蔻年华的她，凭着一身舞艺吸引了全场的目光，包括何鸿燊。后者很快就对会唱歌、有文采的她动心了。蓝琼缨年龄小却很聪慧，趁黎婉华体弱多病，挑起跟何鸿燊一起出席商务聚会和慈善晚宴的担当。舞会上，这一对常被称为舞王舞后，人前人后大出风头。

何鸿燊依照《大清律例》，将才14岁的蓝琼缨光明正大地娶回家做二太太。接下来的十年，蓝家的亲眷在何鸿燊的集团被安排到重要位置，蓝琼缨这时早就成为何鸿燊的左膀右臂，他再也离不开她了。

命运反差：大房二房一上一下太悬殊

何鸿燊（前排）二房太太蓝琼缨（后排左三）与孩子们：何猷龙（左一）、何超凤（左四）、何超群（左五）、何超蕸（左六）、何超仪（左八）。（互联网）

蓝琼缨进门之后，据说操持家务事干净果断，很讨何鸿燊欢心。黎婉华知道必须力保地位，她在赌场业务上继续为丈夫出力，又生下何超熊与何超贤两个女儿。

不料，1973年，黎婉华遭遇严重车祸重伤，下颚骨碎裂，陷入昏迷，两年后才逐渐恢复记忆，但已长期卧床。1981年，她的33岁独子何猷光夫妇跟着发生严重车祸，不幸双双英年早逝。长女何超英经历母瘫弟丧以及离婚的打击后精神受到重创。

黎婉华在种种重挫下，体重暴跌，美貌也改，何鸿燊为其安排了许多看护，其中之一就是陈婉珍，即后来的赌王三姨太。

另一边厢，蓝琼缨则好命得多。她在1962年生长女何超琼，1964年生次女何超凤，1966年生三女何超蕸，1974年生四女何超仪，1976年“追到”幼子何猷龙。

自此，二房和大房在家中的地位此消彼长。大房另外两个女儿何超雄和何超贤，分别从事佛学和艺术相关工作，虽然过得都不错，但都远离了何家的事业版图。

虎母无犬女：何超琼接棒何家掌门

何超琼（右）当年与陈百强的一段情，不获父母祝福。（互联网）

蓝琼缨除了自身的能力，对孩子的培养严格也颇有名。除了老三何超仪坚持进入演艺圈外，其余三个儿女都是经商好手——何超琼是信德集团主席、何超凤是澳博控股主席、何猷龙是新濠国际主席。话说何超琼刚出生时，41岁的何鸿燊成为了澳门的新晋赌王，事业蒸蒸日上，他觉得女儿给自己带来了好运，对她非常珍爱。

然而，蓝琼缨对这个女儿可没有疏于管教。据说小时候，如果弟妹犯了错误，何超琼身为大姐必须一起受罚。后来何超琼曾叛逆地加入TVB尝试当艺人，并与歌手陈百强两情相悦，但蓝琼缨与何鸿燊都棒打鸳鸯，硬是为她安排和和船王许爱周的孙子许晋亨结为连理。

然而这段婚姻仅维持了17年，何超琼也没有生育。何超琼并没有因为婚姻不顺而垮，反而在商场上叱吒风云，后来还登上福布斯名人榜。许晋亨离婚后另娶李嘉欣；何超琼离婚后感情似乎没有着落，她专心从商，成就不小。

不久前，她还和大房何超贤就财产争议在法庭过招，最后对方败诉。

都市传说：三房联手逼退利智

何鸿燊（右）曾与利智公开热舞。（互联网）

蓝琼缨在20世纪80年代后期移居加拿大，何鸿燊身边后来又有了三房和四房。然而，这时何超琼已经长大，仅比三房陈婉珍和四房梁安琪分别小8岁和1岁，已经有能力牵制这两房。

坊间还有个蓝琼缨很厉害的传说，相信她曾联合三房四房“抵制利智”的故事。话说有一年何鸿燊见到利智就被夺魂了，后来两人经常在一起跳舞，默契十足。几房太太都深知好舞成性的何鸿燊会一舞定情，很担心随时让利智变成“五房”。

据说为了共同的利益，三房联手，蓝琼缨还不惜动用家族势力，对利智采取了“江湖追杀令”。最后是何鸿燊不想美人为了自己丢命，忍痛“割爱”，蓝琼缨仍坚持对方从此不准再到香港。

坊间解释这就是为什么利智跟李连杰在外国结婚、生活，没有再踏足香港。传说绘声绘影，像极了江湖和豪门电影剧情，在虚虚实实的情节之间，也许唯一可信的，就是蓝琼缨是个有才干的女人吧。