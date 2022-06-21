没有长辈架子 林茹萍：与儿媳相处像朋友

资深女星林茹萍分享婆媳相处之道：我们相处得像朋友，社媒聊家常！

林茹萍儿子已婚，有媳妇更有孙女，她日前接受《新明日报》访问，被问到“世纪难题”婆媳关系时，茹萍姐表示，她与媳妇关系十分和睦，少有意见不合，直说“大家就像朋友一样，一起吃饭逛街，相处没问题。”

她笑说和儿子儿媳都没有代沟，平时也会通过社交媒体聊聊家常。

疫情措施放宽后，茹萍姐很高兴现在能每周和亲人团聚，因为不住在一起，先前受到疫情影响，见面较少。

但不住同一屋檐下未必不好，都说“相见好同住难”，茹萍姐认为，不住在一起也因此减少不必要的摩擦。她自认不会太有“长辈架子”，对年轻人的事情都是“take it easy，该告诉你的自然会告诉你，没必要干涉太多。”

相较于疫情时期一家无法在外面聚餐，现在他们每个星期都固定约时间一起吃饭。林茹萍与儿子媳妇住得靠近，她也经常过去儿子家看孙女或带孙女外出吃饭逛街，玩上一整天，过得十分充实。

茹萍姐是典型的多声道高手，能讲华、英、巫、福建话、广东话、潮州话和海南话七种语言，作为本地有名的“方言老师”，她透露，早前参与拍摄的剧《亲家冤家做头家》已经开播，将于本周在牛车水举办一场宣传活动。由于疫情管控措施放宽，她也主持了不少社区活动，现身多个联络所，茹萍姐更期待实体活动，认为能到现场与观众直接互动、交流，气氛并非线上可以比的。