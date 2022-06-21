朱咪咪被呛“什么都不懂” 李国煌：这种导演该消失 三本地艺人诉辛酸史

从朱咪咪遭导演呛“什么都不懂”说起，李国煌受访声援：这种人应该消失娱乐圈！

《新明日报》昨天（6月20日）报道资深笑星朱咪咪拍本地剧被惹火，某导演不留情呛她“你没有看剧本？什么都不懂”！她事后受访告诉《新明日报》：“我不是没饭吃、不是等钱用，我也不是退休，我很喜欢拍戏，但我不喜欢受气！”

其实，除了咪咪姐，其他涉足演艺圈的资深艺人，是否也曾被导演呛声，忍无可忍重新再忍？

记者联系上李国煌、刘谦益与洪爱玲三名好戏之人，且听他们剖析艺人辛“酸”经。

李国煌说：“我早期拍电视剧没碰过这样的人，后来拍了电影更没有，从新加坡、香港到台湾都没有，能这样跟演员说话的导演，我觉得对方早就应该消失娱乐圈！”

国煌觉得拍戏会提出要求、提出问题的艺人才是好演员，他们为了自己、也为了戏好，有疑问就开口很正常，身为导演应该给予解释，若自己也搞不清楚，可以让演员去问编剧。

“况且，朱咪咪是演艺圈长辈，她拍戏时，导演可能还在包尿片，这样跟长辈说话，很不懂得尊重人。”国煌为咪咪姐抱不平。

国煌与咪咪姐合作《团圆饭》，赞对方表现专业，直言咪咪姐既非大美女、也没雄厚背景，能在香港这样的演艺环境立足，必定有她的能耐！

谦益被某监制狂酸，却令他觉得很过分！（档案照）

遭监制当众狂酸 刘谦益：莫名其妙

刘谦益受访说：“记得刚入行时拍《五脚基》，我演一个探长，因为说对白NG了三次，被导演呛我‘都不知道你在演什么！’还直接说‘不用再拍了，也不重要！’结果，我的对白就被删掉。坦白说，当时确实感觉难过，但对我也是一种鞭策，可能真是自己表现得不够好。”

谦益通过反思，力求进步，只是，后来有一次在演员大会中被某监制狂酸，令他觉得很过分！

“后期我除了电视剧，也拍了好些梁志强导演的电影像《小孩不笨》等，大多数演喜剧人物，演喜剧驾轻就熟，但一次拍新剧，居然有那么一个监制，在演员大会上、众目睽睽下，莫名其妙呛我说‘你到底会不会演喜剧？如果不会，我可以叫黄文永教你！’”

在场很多演员面面相觑，谦益被呛反而大笑起来！

“我拍电影，梁导认为我演的喜剧已被观众认可，该监制居然质问我‘会不会演喜剧’？简直语无伦次，莫名其妙！”

洪爱玲曾因为不懂得镜头走位、华语也差，天天被骂。（档案照）

洪爱玲：天天挨骂 华语被酸

洪爱玲记得自己念高中时拍《绿水英姿》，因为不懂得镜头走位、华语也差、眼神聚焦不对，天天被骂。

向来专业的爱玲拍戏前必勤于做功课，确保样样到位，但华语谴词用字，还是会被人酸“你看，Channel 5的人是这样的啦”！

不过，性格大咧咧的爱玲并没太过介怀，她不希望将情绪带给剧组，更不想影响拍戏，“若有人批评我不会演戏，我会以幽默的语气反击：‘是喔，我就是不会演，很奇怪咧，我还演了20多年！’，不让酸言酸语影响自己。”

爱玲分析导演出言不逊或是无心之失，有些是来自高要求、有时或因为赶时间情绪毛躁，但她觉得导演必须明确指示自己的要求是什么，一个好导演也必须同时是个有耐性的沟通高手。