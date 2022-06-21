前艺人卓铭顺 癌逝前一手包办后事

深知时日不多，前甘草艺人卓铭顺患末期癌后，一手包办后事，亲笔写下讣闻、准备自己的遗照、选好入殓衣物，并交代一切从简。

本地前艺人卓铭顺6月18日凌晨，因末期胰脏癌病逝，享寿67岁。

家属在义顺61街第613座组屋楼下设灵，现场布置一切从简，无任何宗教仪式悼念，不过可看到由家属亲友折成的纸鹤放在棺木前。同时，卓铭顺生前也亲手为自己的讣告留下274字遗言。

女儿卓莕涵分享与父亲生前的合照。（受访者提供）

谈起从确诊患癌到撒手人寰期间，卓铭顺女儿卓莕涵（39岁）昨天（20日）在灵堂受访时难过道，得知噩耗后，父亲除了亲自张罗后事选好遗照，还在去年12月就以第一人称写好讣闻。

“有一天他告诉我已经做好照片（遗照），说已经放大、镶起来，问我是否好看，还说怕我们选最难看的照片。他也拟好讣闻，嘱咐我们只要填上日期就好，看到爸爸以那么轻松的语气面对死亡，我当下在车里崩溃痛哭。”

卓铭顺得知患癌后，亲自写下讣闻。（吴伟国摄）

遗孀梁秀琼（64岁）说，丈夫生前也选好自己喜爱的衣物入殓。

女儿娓娓道来父亲抗癌过程时表示，父亲是一个宁愿自己痛苦也不愿让家人难过的人，知道自己离开后家人肯定无所适从，因而亲自安排身后事，包括火化后把骨灰撒在清心园，不给大家添麻烦。

妻心疼劝弃治疗 他誓要打赢癌魔

梁秀琼忆述，丈夫确诊癌症前曾做过体检，当时体检报告无异，不久后经友人提醒，才发现皮肤出现变化因而警惕。

“去年遇到的同行说丈夫脸色不好，我原本不以为意，但过了几天注意到他的皮肤很黄。经检验，医生告知他癌症末期，我当下跑去厕所大哭。”

原本不愿意见到丈夫受苦而劝他放弃治疗，但丈夫却表示，放弃等于认输，誓要打赢这场仗。

“医生问他，如果昏迷，要抢救还是放弃。他很激动地说，‘我还年轻，要抢救’。”

要亲友精心打扮出席丧礼

女儿卓莕涵说，父亲从韩剧得到灵感，称韩式葬礼“漂亮”，要亲友精心打扮出席。

“他那时还说要我穿好看的黑色长裙出席丧礼，但有一点他比较传统，就是要大家一起戴孝，毕竟是大家族。”

卓铭顺（左）是李铭顺的保险经纪。（档案照）

和谢韶光是训练班同学

卓铭顺于1989年报考当年SBC主办的第九期全职演员训练班，与视帝谢韶光同期。他毕业后签约成为全职艺人，拍过《我爱芳邻》、《出人头地》、《浮沉》、《勇者无惧》等剧，曾扮演医生、保安人员、财神等角色。

1976年开始，他经营保险事业，与他同名的本地阿哥李铭顺的保单也在他名下。