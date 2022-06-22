郑欣宜不久前刚结束在香港的三场演唱会。

YouTube上观赏演唱会片段。她口中“异父异母低能巨孖宝”的许廷铿当压轴嘉宾，两人谈及互相扶持奋斗时，我边看边感动却也有点分神。画面中，郑欣宜穿着紧紧包裹身体的连衣裤，腰间腹部赘肉凸显。这样的形象，记忆中从未在女歌手甚至男歌手身上看见，尤其踏上红馆，明星们个个都说努力操练务求零脂肪，有“瑕疵”，无论如何也要掩盖。

但世俗标准中体态不完美的郑欣宜，浑身散发自信优雅，站在舞台上非常耀眼、美丽。

演唱会上另一幕，她自在甚至带性感唱跳《丰乳肥臀》……“天生骨感／天生丰满／都可逍遥／只要心中逍遥／别人并无重要”，现场观众尖叫声不断。

这是黄伟文为她写的。他还为郑欣宜写过一首代表作《女神》：“标准的审美观／跟你碰撞/控诉你未符／俗世眼光／你既自然闪亮／没有说谎／为什么需要世人饶恕／自信迫降／不要低头／光环会掉下来／你是女神／不要为俗眼收敛色彩”，词中意涵无须多做解释。演唱会上郑欣宜穿着橘色华丽礼服，站在红馆接受千万人掌声喝彩。

对比从前遭遇，巨大反差令人感慨。她，曾承受世间极致恶意。

2005年8月在《儿歌金曲颁奖礼》上与吴卓羲合演歌舞，扮公主上演一幕亲吻王子脸颊甜蜜场面，香港广播事务管理局接获81宗投诉，指场面令人不安，媒体以“死亡之吻”“鲸吞天下”“夺命猪唇”讥笑之。同年9月11日，迪士尼乐园开幕，郑欣宜扮演白雪公主，投诉竟破纪录接获361宗，指其造型“不雅”，用“不知廉耻”“令人恶心”“会吓坏孩子”“有损香港形象”等，亦有说“白雪公主是带来梦想的人，而郑欣宜是破坏梦想的人”……评论残酷刻薄甚至恶毒。

是的，每个女人都想当公主，但肥女胆敢出来“献世”却是罪大恶极。那年她才18岁。

作为全香港最爱的电视艺人沈殿霞的独生女，也继承其基因，假如郑欣宜愿意走母亲相同演艺路，大家或会宽容许多。沈殿霞能歌善舞却必须以谐星主持自嘲“沈肥肥”，郑欣宜想当“女神”就是该死的痴心妄想。

胖，是原罪。有钱，或许也有罪。我怀疑当时超毒舌的观众多少暗藏“憎人富贵”心态，因此意难平。靠着地位尊贵的阿妈就能得到机会，凭什么？

郑欣宜用了17年，成为香港乐坛的代表性女歌手，横扫奖项，站上红馆。纵使对她的人或歌舞无感，也不能不肯定她的毅力、韧性、勇气，还有那了不起的自信。港人爱她努力之余亦保持率性自我，懒理世人目光，很酷。以前嫉妒，现在大抵有几分羡慕加崇拜。

其实她大可什么也不做，待35岁领取大笔遗产享受人生，爱干什么就干什么，这世界孤芳自赏的大有人在。但她终究很争气地为母亲挣回面子。

纵使时代改变，世间的恶意偏见歧视不可能全然消弭。唯有撑下去，活得好，才是最痛快的反击。