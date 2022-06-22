狮子山下的故事

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庆祝香港回归25周年的电视剧《狮子山下的故事》（简称《狮子》）6月12日起于中央电视台综合频道黄金档剧场（央视一套）和腾讯视频首播，这部剧由中国大陆演员黄觉、香港视后胡杏儿和李治廷等主演，香港导演吴锦源担任总导演，剧集以时代变迁为背景，讲述香港一家茶餐厅数代人的温暖故事。

视角对准香港普通民众阶层的喜怒哀乐，描绘老一辈的艰苦奋斗、年轻一代的坚韧不拔，抒写一部时代浪潮下的小人物成长史，诠释拼搏向上、守望相助及同舟共济的“狮子山精神”。

茶餐厅见证香港变迁

《狮子》的故事围绕香港西营盘的一家茶餐厅，草根西餐师傅罗一同（谢君豪饰）与好友李高山（谭耀文饰）、叉烧师傅劳金（黄觉饰）因茶餐厅结缘，开启了共同打拼的岁月。无论是李高山和来自佛山的妻子梁欢（胡杏儿饰），还是罗一同和太太甄茜美（樊亦敏饰），虽然大家成长环境、性格和习惯不同，各有各的困境和挑战，在日常生活与工作中难免有争吵与摩擦，但他们在面对困难时互相包容，彼此扶持，最终使得这家充满人情味的“喜欢你”茶餐厅数十年屹立不倒，过程中经历香港回归、金融风暴、申奥成功、非典（沙斯）疫情和全球金融海啸等，成为香港历史变迁的见证者。

剧中胡杏儿饰演在大陆出生的梁欢，与谭耀文是一对夫妻，前一二集大腹便便的她在1980年代带着12岁女儿李友好到香港跟丈夫团聚，李友好长大后由吴千语演出。

胡杏儿直言从18岁演到65岁是一大挑战：“故事由上世纪80年代开始到2020年，横跨40年，香港经历很多变迁，直到今时今日，所以参演的过程也有一种亲切感觉。”开拍前胡杏儿到不同茶餐厅搜集资料、观察茶餐厅的运作，而《狮子》播出后她收获不少好评，尤其得悉谭耀文遇害后的几场哭戏均获网民大赞有层次。

谭耀文饰演的茶餐厅老板之一李高山是好好先生，不过第三集“领便当”，来不及补办婚礼便遇害身亡，留下胡杏儿守住亡夫的茶餐厅及照顾孩子。虽然谭耀文戏份不多，但他的角色是灵魂人物之一，以身作则告诉年轻一辈要正直善良、奋发向上，对身边人影响深远，包括好朋友的儿子劳永逸（周柏豪饰）。

在谭耀文看来，“狮子山精神”对于剧中角色也有实际的意义，“当李高山有什么不开心的事情，都会去香港太平山山顶俯视整个狮子山下的万家灯火，给自己很多的勇气，重新振作起来。他能代表1980年代的香港人，也能反映当时很多市民的努力。”

周柏豪饰演大陆演员黄觉的长子劳永逸，小时候父亲沉迷赌博欠债，母亲因此离家出走，他差点误入歧途，幸而谭耀文拉他一把，而他长大后投身警界服务社会；至于黄觉诠释的劳金初期好赌成性，但最终洗心革面，与胡杏儿携手好好经营茶餐厅。

《狮子》并非黄觉首次跟导演吴锦源合作，他说：“导演知道我会说点粤语，所以看到这个角色第一个想到了我。当时剧本还没完全出来，出于对导演的信任我就先答应下来，把时间留出来了。”黄觉透露从前连厨房都不进，肉都不碰，可是为了演好叉烧师傅的角色学做烧腊。

人物故事都有得参照

《狮子》里的小人物是无数平凡人一生打拼的缩影，故事接地气，满满的人情味，播出至今好评如潮。

曾执导《楚乔传》《仙剑奇侠传》《步步惊心》等剧的导演吴锦源说，希望通过这部剧讲述香港人在过去几十年里的变化，“里面出现的很多人物都是有原型的，他们遇到的事情很多也是真实的，甚至有些是主创的家人、朋友经历过的。”他指《狮子》最重要的是人情味，“我不想太夸张于爱情或是狗血的东西。讲述的是家人、朋友，人与人之间的感情，想要表现一生中不只有爱情，还有人的生活。”

除了几位主要演员，《狮子》还聚集多位观众熟悉的香港演员，包括李治廷、吴千语、郭峰、林韦辰、罗嘉良、熊黛林、连诗雅、陈家乐、洪卓立和黄一山等，天王黎明也应邀演唱片头曲《无惧竞赛》。

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