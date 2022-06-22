周星驰60大寿 他这6项纪录还没人破

（香港讯）今天6月22日是香港电影天王周星驰60岁生日，虽然他一贯低调，但他不仅是华语影坛神话，他的魅力更打破语言界限，传播到亚洲以外世界各地，有些纪录更令人叹服。

全球华人最高票房导演第四位

2008年曾有报道统计华人导演在国际票房的表现，依次是吴宇森、李安、周星驰。当时周星驰导演的票房市场佔比分别是日本（25%）、欧洲（18%）、美洲（14%）、中国大陆（14%）。不过随着2017年吴京执导的《战狼2》、李安的《色戒》及《少年pi的奇幻漂流》（Life Of Pi）的出现，第一至四位的排名亦改写为李安、吴宇森、吴京及周星驰，周仍高居第四。

21世纪全球十大电影独占两部

全球著名电影评论网站“烂番茄”，于2010年评选出21世纪全球十大电影，当中华语电影便占了5部，周星驰更凭《少林足球》和《功夫》成为唯一有两部作品上榜的亚洲导演。

《功夫》连夺7个最佳外语片奖

周星驰正式打入好莱坞市场的作品是2004年的《功夫》，它在一年间一口气摘下7个最佳外语片奖，包括评论家选择奖，以及波士顿、东南、凤凰城、佛罗里达、拉斯维加斯、芝加哥各地的电影评论学会大奖，最后更入围金球奖最佳外语片奖。

威尼斯影展举办“周星驰周”

1996年，威尼斯影展将周星驰的《食神》列为观摩电影，结果反应热烈。1999年，影展为他举办“周星驰周”，即个人电影回顾单元，至今也是唯一华人演员获此殊荣。当年获选重温的5部电影是《逃学威龙》《西游记》《审死官》《大内密探零零发》及《喜剧之王》。

“全球最有趣男明星”封号

1992年，美国《人物》杂志，曾评周星驰为“全球最有趣男明星”，至今亦是唯一一位华人获此殊荣。当年星爷的《审死官》及《家有囍事》，雄霸了香港年度票房冠亚军。

4度拒绝好莱坞合作

周星驰至今仍未跟好莱坞合作，其实他要闯好莱坞的机会多的是，只是最终都未能成事。

1996年《食神》大受欢迎，引起好莱坞片商垂青，其中“20世纪霍士”便向星爷购入《食神》版权，并邀请他重拍美国版《食神》，但最终他因为不想重复而拒绝。

2004年《功夫》一片在好莱坞打响名堂，哥伦比亚一度筹拍续集，同样被他拒绝。

2010年，Will Smith（威尔史密斯）曾亲自找他合作重拍1984年经典《功夫小子》（The Karate Kid），并担任导演、监制及演员三职，以力捧自己的儿子做主角，但最终是由成龙取代演出。

2011年，索尼计划重拍《青蜂侠》（The Green Hornet），原属意由周星驰担任导演及演绎助理男配一角，向偶像李小龙致敬。可惜在制作期间不断发生争议，周星驰跟编剧有重大分歧，主要是不满角色设定细节，最终先后辞去导演及演员一职，由周杰伦顶上演出。

唯一连夺影帝、最佳导演及新晋导演奖

除了6项国际纪录，周星驰也曾在2001年凭《少林足球》，创下香港历来最高票房冠军，3年后他又凭《功夫》打破自己的纪录。《少》在第21届香港电影金像奖上，同时摘下第一届杰出青年导演奖（新晋导演奖前身）以及最佳导演奖，至今仍是这个纪录保持者。如果再加上他同年获得最佳男主角奖，相信往后能一口气连夺此三奖的人，不知道什么时候才能出现。