娱乐吃瓜：为爱息影丈夫却出轨 75岁尹汝贞活得漂亮优雅复仇

娱乐圈近来吹起一股“优雅变老”的风潮。明星们不再着急找医美维持脸部的紧实度，也不需要悄悄藏起银发。相较于从前，现在的观众对年华老去的明星也有着更大的接受和包容。

韩国综艺节目《意外的旅程》（Youn’s Unexpected Journey）播出后好评不断，不少观众将75岁的尹汝贞（Youn Yuh-jung）视为“优雅老去”的范本，直呼希望自己的老年能够活出如她一般的潇洒帅气。经历婚变、重拾演艺事业、独自抚养孩子到奥斯卡最佳女配角，随zaobao.sg一起从节目中洞悉尹汝贞如何百味尝尽，却依旧活得通透！

曲折起伏的人生

尹汝贞年轻时期。（图/互联网）

一切要从她跌宕起伏犹如连续剧的人生经历说起。

1966年出道的尹汝贞在她24岁那年时遇见了伯乐 ——《火女》的导演金绮泳。初次亮相大荧幕的她随后一举拿下青龙奖、大钟奖等多个奖项，成为当时炙手可热的女演员。但就在事业攀上巅峰之际，她选择嫁给歌手赵英男，陪他到美国深造。“因不会唱歌而爱上歌手，因没有天赋而喜欢多才的人”，这段飞蛾扑火的爱情却没能走到最后。赵英男多次婚内出轨，却称想继续当尹汝贞的丈夫、孩子的父亲，甚至建议把“小三”带回家。尹汝贞断然拒绝，结束13年婚姻的尹汝贞带着2个儿子回到韩国。

尹汝贞与前夫赵英男。（图/互联网）

现在看来稀松平常的离婚，在民风保守的80年代韩国演艺圈却是被瞧不起的存在，尹汝贞甚至被选为“非好感艺人”。但为了生计，无论是多小的角色她都来者不拒。在她撑不下去回美打算到超市打工之际，编剧金秀贤成为了她的贵人，鼓励她别放弃。尹汝贞接连出演金编的热门作品《爱情是什么》《澡堂老板家的男人们》，凭借精湛扎实的演技得到了业界的肯定，观众也开始对她改观。就这样，尹汝贞在娱乐圈坚持了下来，成为圈中泰斗般的存在。或慈祥、或悲情，从少女、母亲演到奶奶的辈分，她塑造了无数个经典角色。

尹汝贞2013年因旅游综艺节目《花样姐姐》（左）与罗暎锡PD结下缘分，之后合作了《尹食堂》（右）系列大爆，非常受欢迎。（图/互联网）

2013年，尹汝贞因旅游综艺节目《花样姐姐》与罗暎锡PD结下缘分，之后合作的《尹食堂》《尹STAY》《意外的旅程》都大受欢迎。尹汝贞曾逗趣地说：“当了50年的演员，代表作竟是《尹食堂》，太丢脸了！”但在观众心中，以她之名所出演的节目，却让我们看到了角色之外，尹汝贞所散发出的勇敢、直率与人情味。

身为演员──付出多少得到多少

尹汝贞凭借电影《Minari》夺下奥斯卡最佳女配角。（图/互联网）

《意外的旅程》节目组多次将尹汝贞形容为“模范生”。模范生在工作前会做足准备、结束任务后第一件事总是反省自己做得不够好的部分。对以“维持生计型”演员自居的尹汝贞而言，比起艺术家，她认为演员更偏向于一份职业。“演员每当演出一部作品，身体就会出状况，演员不是艺术家，是用身体付出的劳动，而且是必须注入感情的劳动，这是非常血汗的职业。”

尹汝贞在《柏青哥》中扮演女主角善慈的老年时期。（图/互联网）

好友问她到了这个年纪，到底是如何记下台词的。尹汝贞说：“这是很难的事，很大的压力。没有什么捷径，只有不断练习，重复很多次，花很多时间。”《柏青哥》中有日文台词，对日语一窍不通的她拍摄前硬是死背；在美国宣传《柏》时，她担心英语不好会说错，于是事前用英文手写下剧中的历史背景和事件，最后用不上还自嘲是“考试范围准备错了”的考生；奥斯卡典礼前，身为颁奖嘉宾的她反复练习入围者的名字怎么念，甚至为聋哑入围者练习了手语。她并不认为自己正在做什么了不起的事，在她看来，本该这么做。但在他人眼里，这份敬业却筑成另一道风景。

身为朋友──善待所有的一面之缘

《意外的旅程》记录尹汝贞参与今年奥斯卡担任颁奖嘉宾时，在美国洛杉矶的幕后点滴。（图/互联网）

如果说《尹食堂》的“圈粉”秘籍是尹汝贞的“处事”魅力，那《意》则从她“待人”的角度出发，窥探她的另一面貌。

她珍惜且用心对待与她结缘的人。对第一次见面的工作人员，尹汝贞一一问名字，喊他们一起过来吃饭。而所有帮助过她的人，她铭记在心之余，更不吝啬公开感谢他们。

人与人之间的相处像是照镜子，从尹汝贞好友们真心对待她的样子来看，不难推敲出尹汝贞平常是如何和他们相处，才能培养出如此深厚的情谊。因此，当她成为首位拿下奥斯卡的韩国演员时，他们激动落泪，共同分享喜悦。正因为他们看她一路走过风风雨雨，才更能体会到荣耀背后的得来不易。“当我们年纪渐长，我们的人生渐渐失去目标，但尹汝贞让我们知道，实现梦想永远不嫌老。”

身为人母──适时放手

尹汝贞与儿子。（图/互联网）

离婚后独自将2个儿子抚养长大的尹汝贞，在亲子关系上也有自己的一套见解。孩子长大成人后，她决定放手不管。

尹汝贞的长子已经成家，小儿子则单身。提及已婚的大儿子，尹汝贞说：“老大结婚以后，我们一年只见一次，所以没什么问题，我刻意远离他们的生活。只要我看不见他们过得如何，那就不需要去担心。”她过去在节目上被问及婆媳观念时曾说：“不喜欢就不要同住，他们两个过得开心就好了，如果不满意对方又要一直见面岂不是自讨苦吃？”对于小儿子她也不会催婚，“我把小孩养大就已经很好了，至于要不要结婚是他们的事。通常会担心这种事的父母应该是没什么事好担心的吧？像我就很忙，实在没有余力关心这些。”

有这样一个想法开明的母亲，尹汝贞的儿子们耳濡目染下性格自然也很酷。有次，尹汝贞感慨地跟儿子们道歉，说自己因工作的关系没办法像其他妈妈一样给他们亲手准备家常菜。儿子们听了竟开玩笑似的安慰：“妈，没关系，所以我们才会这么瘦啊！”

身为长者──毕竟都是第一次

尹汝贞在美国拍摄杂志封面照。（图/互联网）

《意》中最令笔者动容的一个片段是，有天尹汝贞在厨房煮东西，节目组工作人员在旁和她闲聊。42岁的申PD和大柱作家问她，年纪大了以后烦恼会少一点吗？尹汝贞回答不会，人只要有想法、会思考就会有烦恼。后辈们接着说，以前以为自己活到了40几岁，人生比较有经验了会少些烦恼，但没想到到头来烦恼还是一堆。尹说：“你们是第一次40岁啊，第一次当然没经验，还是会苦恼。”

尹汝贞为宣传《柏青哥》而上节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》。（图/互联网）

尹汝贞是第一次经历75岁、申PD和大柱作家是第一次经历他们的42岁。我第一次动笔写下这篇文章、而你第一次阅读到这篇文章……于不同阶段所经历的一切都是人生的第一次，在没办法提前计划的情况下，我们唯有享受每一个第一次。一如尹汝贞所说的：“人生是没办法计划的，总会有意外的事。话虽如此，人生还是值得一活、人生还是很有趣的。”

《意外的旅程》每逢星期一 10.30pm 在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出，7月4日播出完结篇。