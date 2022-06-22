韩电视播两人的爱情故事 具俊晔大S婚照首公开

（首尔讯）韩团酷龙（Clon）52岁成员具俊晔（Koo Jun-yup）2月8日娶45岁大S，3月8日宣布婚讯，靠着旧电话号码热线，追回20多年前旧爱，过程宛如电影情节，引发台韩网民热议。具俊晔赴台蜜月2个月后，悄悄回到韩国上工，录制刘在锡（Yoo Jae-suk）和曹世镐（Jo Se-ho）的tvN节目《刘quiz on the Block》，制作单位在今晚首播前抢先公开预告，具俊晔首度曝光与大S的婚纱照，还秀出二人左手无名指的“婚戒”刺青，5分钟预告甜翻网民。

具俊晔返回韩国后只上了这个谈话节目公开与大S的爱情故事，节目配合他新手人夫的身分，特别选在教堂婚宴场地录影。最新预告放上两人过去交往的甜蜜同框照，接着画面一转，他穿黑色西装，搂着披白纱的大S，首度曝光二人的婚照，字幕打上“绕来绕去重新在一起”，祝福二人复合后修成正果。

具俊晔首度公开与大S的结婚照。（视频截图）

具俊晔双手捧着捧花出场，脸上洋溢着新婚的喜悦，他一见到刘在锡就送上大大的拥抱，开心直呼：“我成家了！”并害羞地说：“我是世上最幸福的人！”令刘惊呼：“没想到哥哥会说出这样的话。”

之前的预告里，具俊晔留下这句话：“熙媛（大S）20年前就立下了那个基准线，如果不是这样的女人，我就不会结婚。”今天公开的预告中，他说自己最喜欢的水果是芒果，“我们交往时，熙媛非常喜欢芒果，那时候我们国家还没有芒果，我从那时候开始喜欢芒果，看到芒果就会想起（她）。”