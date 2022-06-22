网曝《披荆斩棘2》32人名单 传本地歌手黄义达榜上有名

本地歌手黄义达加盟《披荆斩棘的哥哥2》？

昨日（6月21日），网上流出了一份《披荆斩棘的哥哥2》（已改名为《披荆斩棘》）32人的名单，名单中本地歌手黄义达榜上有名，《新明日报》记者看到名单后，第一时间透过不同管道尝试联络黄义达求证，但至截稿为止，仍无法和他取得联系。

不过，根据本地媒体去年报道，黄义达自2013年推出《heart disk心盘》之后，几乎从舞台消失。去年元旦，他“突然曝光”在微博写下“2021快乐”，并附上一张自拍照，让歌迷惊喜。

当时黄义达接受媒体访问时透露人在北京，也签了一家北京经纪公司，所以大部分时间都留在北京，前年他回来本想留下，可是经纪公司为他接了不少工作，他唯有回北京，岂料后来冠病疫情暴发，让他无法回新。

转幕后为剧写歌 阔别近九年 有望再亮相

2015年，黄义达曾参与中国剧《面包树上的女人》的演出，之后就没再于幕前亮相，据他说因长期弹吉他和创作导致肩膀受伤和腰尾椎侧弯而减少工作。

尽管如此，他依然在幕后积极耕耘，为电视剧《锦绣未央》写了主题曲《天若有情》，也为电视剧《时间都知道》的原声带写了多首歌曲。

这次，网上流传的《披荆斩棘》的名单中，黄义达榜上有名，若一切属实，对他的粉丝而言可谓是莫大的惊喜，同时也是他阔别荧光屏将近9年后再度亮相，势必备受瞩目。

陈小春 张智霖 李承铉 言承旭 张云龙回归

网曝32人名单，第一季“哥哥”陈小春、张智霖、李承铉、言承旭和张云龙回归。

网传的名单中，有不少意外的惊喜，首先是第一季的五位“哥哥”陈小春、张智霖、李承铉、言承旭和张云龙将回归。

其次，苏有朋和任贤齐的名字也在其中，让不少粉丝欣喜若狂，表示终于有机会能看到苏有朋站在舞台上专心唱歌，而55岁的任贤齐也势必带来多首自己的金曲，为节目掀起回忆杀。

另外，值得注意的是，名单也出现泰国艺人Mike的名字，这个帅气泰国“奶油小生”实际上也出演了不少中国剧。

谁是最新“大湾区哥哥”？

上季的《披荆斩棘的哥哥》火了一个“大湾区哥哥”，本季呢？相信节目组同样会打造另一个全新的“大湾区哥哥”。

从名单上来看，除了陈小春和张智霖之外，参与的港星还包括林峰、曾比特、杜德伟、刘恺威、温兆伦、吴卓羲和周柏豪等，他们是否会同属一组，随后成为最新一批的“大湾区哥哥”呢？

此外，也有传不在名单中的孙耀威，日前回港与父亲庆祝父亲节后，目前已经飞到中国，据悉有可能即将参加在这个月底录制的最新一季《披荆斩棘》。