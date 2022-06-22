街头演唱吸引2000人追看 黄长俊是何方神圣？

5、6月每周六晚上，在多美歌国泰大厦外空地盛况空前，2000人聚集，为的是观赏一位街头歌手的表演，画面视频更在网络社媒上造成轰动。

掀起旋风的，是32岁的独立歌手黄长俊。他坦言：“被吓到，非常感恩。我告诉自己一辈子只有一次。”

接到访问邀约时，黄长俊说他一直在期待《新明日报》报道。他不是一般街头表演艺人，曾是第三季《中国好声音》海选22强，进入《超级星光大道》踢馆赛新加坡站半决赛，2017年发行第一张单曲。

5月3日第一次在国泰大厦外表演，观众约有三四百人。第二、三周盛况已似演唱会，估计整晚应有2000人。2018年在牛车水美食街表演，他唱了两年遇上疫情。解封后，转战国泰大厦，为此还用了近5000元添购3台音响。

他一晚唱50首歌，全部即场由观众点唱。

“我请观众去IG留言，但要从7点我开始准备的时候才可以点歌，这样比较公平。每个人点的歌，我都会唱。回家后看IG 800多个短信，我也会回复。自己的创作，我只唱一两首，因为怕观众不熟会走掉……街头表演，第一是实力，第二是经验，怎么热场、表达自己，最后是造型。”

平日创作也教唱

黄长俊平日忙于音乐创作，也教唱歌。有实体课，也有网上教学，学生除了本地人，也来自马来西亚、台湾、中国。

他的音乐之路从“木船”民歌餐厅开展，实属偶然。

“我16岁在‘木船’打工，小时候家里很穷，住两房式，不可能去学钢琴啦。‘木船’会给员工上课。”某个下午偷偷唱歌，遇上回店里上厕所的老板，不小心被发掘。就这样，一边念书一边打工然后一边唱歌。当完兵继续待‘木船’还做兼职，一星期工作7天。直到24岁出外闯荡，参加《中国好声音》海选。之后很多邀约上门，在7间餐厅表演……

“在餐厅唱歌，有些老板喝酒说话很大声，有一次我停下钢琴说：可以小声点吗？老板直接上来说不能这样，我说那我不唱了。哇，全场鼓掌……我了解他们是来消遣的，是我去错地方。28岁的时候，我决定在街边唱歌。”

黄长俊的歌声吸引了千人围观。（吴劲宪提供）

从不要求观众给钱 赞助商找上门

黄长俊说新加坡人视街头表演为一种娱乐，并无偏见。他在街头表演，从不要求观众给钱。“有给、没给都好，有来就很好了。或者传个信息跟我讲：‘You’re very good!’在我眼里，那就是$10、$100了。”

人气高，赞助商也找上门。“这星期六会分发1000支荧光棒。上周发400支，我人还没到，10分钟就分完。音响也会提升，会有五台，还会有发电机。”可惜来临的7月，他申请不到国泰大厦外周六晚的档期，他会征询观众，是要他在周日同样场地抑或周六移至附近的多美歌公园表演。

望8月办正式演唱会

上个月发表创作歌曲，接下来将拍MV出单曲CD。他希望8月能办正式的演唱会，目前已有很多场地在询问他，最大的顾虑是票价，他希望所有人都负担得起的。

“很多人在TikTok讨论我是一炮而红还是会红很久呢？我的答案是，‘我不知道。我尽力，就好。’”