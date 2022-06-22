一文看韩国拍照手势变化 你跟上最新潮流了吗？

紧跟韩国流行潮流的人都知道，前阵子流行拍照时比的“倒V手势”，已经过时了。最新一波的拍照手势，是在头顶比“嘢”的“Loopy Peace”！

韩国每隔一段时间，就会掀起一波新的流行，从一开始的“手指爱心”到后来的“倒V”，都让不少韩星跟风。“Loopy Peace”是最新登场。

韩星比“手指爱心”和“倒V”，让手势在民间传开。（取自艺人IG）

“手指爱心”可以说是近年最成功的拍照手势——以拇指与食指比出爱心形状，可以在拍照时突出亮点，它透过韩星的推广，吸引普通民众跟风，最后传播到世界各地，日积月累，至今已经为不同文化的人所接受、认同，非常难得。

“倒V手势”风潮早前流行了一阵，不过时间还短，未来会否扩大到全民都比，要看它的造化。

韩星纷纷跟进最新一波的拍照潮流，手指绕到脑后比V。（取自艺人IG）

最新的风潮，是单手向上、在头顶后方比“嘢”，这个动作源自于韩国人气卡通《淘气小企鹅》中的小海狸名字，所以称为“Loopy Peace”，因动作俏皮可爱，被粉丝在签售会等现场，请明星摆出来看，这才慢慢流行起来。

Loopy是韩国卡通《淘气小企鹅》中的一只敏感且害羞的小海狸，一身粉红色，脸颊还有可爱的腮红，开口露出洁白的门牙，看起来傻萌傻萌的。它是个乖孩子，对朋友友善，也守规矩，感到害怕或担心的时候，会习惯抱住自己的尾巴或用小小的手捂脸。

之前韩国搞笑艺人金正久跟风“倒V手势”，意外拉伤韧带一事，让网民认识到这个动作相当考验肌肉柔软度，肩颈僵硬者可能较不合适，大家拍照时最好多小心。