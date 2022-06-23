梁志强拉队到马国宣传 “女力”爆发轮番扛起容启航

（吉隆坡讯）导演梁志强“率军”到马来西亚宣传电影《女兵外传2》，成了新马开放边境后，第一组到马国宣传的艺人。

梁志强此行“一拖九”，包括阳光可乐、林茜茜、陈芷尤、容启航、蔡贝儿、陈咏渝、陈仪芬、郑雅文及何丽娟共10人。他们除了在吉隆坡举行首映礼之外，还会拉队北上槟城、怡保，再南下到马六甲及柔佛等四地会见影迷。

《女兵2》今天（23日）在马国上映，梁志强希望《女兵2》能像多年前的“Ah Boys”系列电影《新兵正传》一样，放眼600万、700万令吉（约189万至220万新元）的票房目标，但亦不讳言：“不知道冠病疫情后，大家是不是觉得进戏院变得很陌生了。”

林茜茜毫不费力地扛起片中男主角容启航。（星洲日报提供）

容启航：被林茜茜扛最舒服

为了让新闻更添看头，梁志强索性在发布会点名女演员陈芷尤、陈仪芬及林茜茜，当场扛起片中男主角容启航，让大家见证“女力”爆发的一面！三女也丝毫不费力，轻易将容启航扛起挂在肩上，容启航之后不忘评说：“被陈仪芬弄到最痛，因为她最高最瘦；陈芷尤正常；林茜茜最舒服，我还可以在（肩膀）上面睡觉。”

容启航片中饰演“Sergeant Chow”一角，拍戏期间都被八名女兵包围，他笑言：“很多男生都羡慕我的角色，可以跟一班美女拍戏。”其中有一场讲述他昏倒后，被女兵们边扛在肩上边跑的戏，实际上容启航有苦难言，因为她们都很瘦削以至于肩膀骨头突出，刚好戳到他的敏感地带，“小弟弟”差点不保，容启航直呼：“搞到我很不舒服，我一路忍痛，可是那场戏是讲我昏了，我的脸不可以有任何表情呀！”众人听后忍不住爆笑。

发布会上也曝出容启航与林茜茜有暧昧之情，梁导更问“是不是要官宣了？容启航欲语还休，但一旁的林茜茜则腼腆闪烁其辞。

阳光可乐是女兵里唯一的马国人，她承诺大家到她的家乡柔佛宣传时，将会宴请大家吃“lok lok”，笑说：“因为便宜可以请，如果要吃海底捞就自己出钱。”