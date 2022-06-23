日本名导携韩国大咖 为弃婴“寻亲” 填补人生缺口

婴儿转运站 Broker（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★★

剧情

经营洗衣店的相铉（宋康昊饰）总是为债务所苦，东秀（姜栋元饰）是孤儿，在管理弃婴保护舱的机构工作。在一个下雨的夜晚，两男偷偷带走保护舱里的婴儿，计划把婴儿卖给合适的家庭，未料年轻母亲素英（IU，李知恩饰）却在隔天找上门要求领回孩子。本想报警揭发相铉和东秀的素英，最终同意让两男为儿子找寻更好的家庭，并决定随行“寻亲”。

影评

这部片是我今年最期待的电影之一。日本名导是枝裕和携手韩国一线演员的“日韩结晶”实在让我好奇。

故事由弃婴保护舱里的男婴羽星穿针引线，将三个没有亲属关系的人串联在一起。先解释“弃婴保护舱”为何物。它指的是一个箱子或场所，让无法养育婴儿的家长能够匿名把婴儿放置其中，交由特定人士照顾。欧美、日本、韩国等多处都设有弃婴保护舱。

社会对于弃婴保护舱存在不少争议。是因为与日俱增的弃婴事件才设保护舱？还是因为保护舱的设置而导致更多弃婴事件？这是看《婴儿转运站》的思考点之一。

回到故事情节。戏里的宋康昊、姜栋元、李知恩带着孤儿男孩和男宝宝踏上“寻亲”之旅，五人暂组“临时家庭”，宋康昊像爷爷，姜栋元与李知恩似一对育有两个孩子的年轻爸妈。让不同的小人物走在一起组成家庭的情节构思，很难不想到导演之前的作品《小偷家族》，想到就会比较，比较后又怀疑自己是否先入为主。

看待缺口的三种角度

看电影时，脑中总浮现“缺”和“补”两个字。主角生活上都有“缺”，李知恩没有丈夫，所以儿子没有爸爸；姜栋元自小被母亲抛弃，曾相信母亲会回来找他，希望破灭后，心中带怨，用市侩的态度包裹内心的柔软；宋康昊原本有妻女，但那个家早已“散”，从前的家人展开新生活，他则停滞不前。即使是其他人物，如扮演刑警的裵斗娜（前称裴斗娜），想领养孩子的男女，也都有各自的“缺”。

看待缺口的角度有三种：一、将它视为不足，苦苦追求“圆满”，有时自怨自怜，或总是一副认命脸；二、相信它会被补上，只是时候未到；三、无论别人怎么想，自己接受，心中有爱，不将它视为“缺”就不缺。

冥冥之中，各个角色的“缺”被填补，他们不自觉地彼此取暖，并获得慰藉。一行人本应可以沉浸在温暖中成为“一家人”，却无法忽视危机四伏，不得不面对现实的刺痛感。IU有一句对白说道：“如果我们早点遇到彼此，我就不用抛弃他了。”这句很揪心，如果绝望的她不弃婴，就不可能遇见带来一丝希望的他们。

这部片给予观众很多思考空间，不断地抛出提问与疑惑，层层叠叠，有的给予解答，有的选择留悬。

男宝宝是最大亮点

宋康昊凭借这部片的表现，成为韩国第一位康城影帝。老实说，我觉得他是正常发挥，只不过终于被康城“看见”。演员的表现都不错，但我觉得“全场MVP”是男宝宝羽星，他太可爱了，加了不少分。（韩语对白，附中英字幕）