猫王、怪兽 生前死后留下的问题

猫王艾维斯 Elvis(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:帕克(Tom Hanks,汤姆汉克斯饰)是荷兰出生的骗子,从未成为美国公民,却混得“上校”的荣誉称号。1950年代中期,当他还是一名苦苦挣扎的音乐经理人时,遇到年轻且爱唱歌的猫王(Austin Butler,奥斯汀巴特勒饰),立刻被猫王的才华所折服。短短几年里,他把猫王打造成家喻户晓的巨星,然而他好赌欠了一屁股债,把猫王当摇钱树,疲惫不堪的猫王与他翻脸,但仍逃离不了他的魔掌。猫王后来过世,他的粉丝认为是帕克害死他的。

汤姆汉克斯演出猫王的经理人。(片商提供)

短评:猫王是在1977年8月16日被发现在浴室昏倒,紧急送往医院急救后,因心律严重失常导致心脏病突发,42岁即过世。世人虽知道猫王的死因,但他与经理人帕克之间的合作关系,又知道得有多清楚?

由《情陷红磨坊》(Moulin Rouge)等片的澳大利亚名导Baz Luhrmann(巴兹鲁尔曼)所导的《猫王艾维斯》,将焦点放在猫王与他的神秘经理人之间的复杂关系,两人合作超过20年,从猫王的崛起到成为国际巨星,以及他的黯然消逝,再到东山再起,期间伴随着美国不断变化的文化景观,以及猫王丧失了纯真的背景。猫王很疼爱自己的母亲,妻子普瑞希拉(Olivia DeJonge,奥莉薇亚德容格饰)也对猫王短暂的一生有重大的影响。

《猫》要说的东西太多了,以致前半部很难看得投入,情感共鸣跟不上,不过后半部情节比较集中,歌曲也让人听出耳油。巴特勒经过造型师的精心雕琢,外形有几分酷似猫王,不过演技却被汉克斯的锋芒盖过。汉克斯的胖脸和圆嘟嘟的造型,让人差一点认不出是他,不过演技还是很出色。(英语对白,附中文字幕)

怪兽死了怎么办? What To Do With The Dead Kaiju?(PG)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:让人类陷入极大恐惧的巨大怪兽,有一天突然死了。在日本人民举国欢庆的同时,遗留下来的怪兽尸体开始腐烂、膨胀,这么放着不管,会引发爆炸等重大灾害。日本政府费尽心思要解决这个问题,被委任处理尸体的既不是军人也不是警察,而是三年前销声匿迹的特务队员新太(山田凉介饰)。

短评:由《时效警察》等日剧的鬼才导演三木聪执导,土屋太凤与《解忧杂货店》杰尼斯男星山田凉介等主演。影片的特别之处是:这类科幻怪兽电影多是在探讨人类如何对付凶猛的怪兽以活命,此片则是探索怪兽死后,人类该如何处理掉它的庞大躯体,否则将面对生存的威胁。怪兽是死的,但不比“活”着时少了杀伤力,当中政府人员的束手无策、老百姓的担忧等,炮制出政治讽刺的喜剧意味。

《怪兽死了怎么办?》里的怪兽死亡后,要处理它的庞大身体是很大的挑战。(片商提供)

片中的怪兽从头部至尾巴的总长度约380公尺,高度约155公尺,由《超人力霸王》系列制作怪兽的知名造型设计师若狭新一操刀,打造出堪称日本影史上最大的怪兽。山田凉介是日本人气偶像,他与女主角土屋太凤有一定的火花。(日语对白,附中英文字幕)

哆啦A梦:大雄的宇宙小战争 Doraemon The Movie: Nobita's Little Star Wars 2021(PG)

期待指数★★★

故事:大雄和只有手掌大的匹里卡星大总统帕比成为了朋友,在哆啦A梦的帮助下,他们将携手守卫匹里卡星。动画电影由山口晋执导,水田山葵等人配音。(日语对白,附中英文字幕)

上周票房

6月16日至19日票房排名

①侏罗纪世界:统霸天下(Jurassic World: Dominion)

②捍卫战士:独行侠(Top Gun:Maverick)

③女兵外传2(Ah Girls Go Army Again)

④光年正传(Lightyear)

⑤奇异博士2:疯狂多元宇宙(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)

⑥鸡兔英雄与黑暗仓鼠(Chickenhare And The Hamster Of Darkness)

⑦天马行空(Everything Everywhere All at Once)

⑧都市怪谈(Urban Myths)

⑨犯罪都市2(The Roundup)

⑩音速小子2(Sonic The Hedgehog 2)