猫王、怪兽 生前死后留下的问题

猫王艾维斯 Elvis（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：帕克（Tom Hanks，汤姆汉克斯饰）是荷兰出生的骗子，从未成为美国公民，却混得“上校”的荣誉称号。1950年代中期，当他还是一名苦苦挣扎的音乐经理人时，遇到年轻且爱唱歌的猫王（Austin Butler，奥斯汀巴特勒饰），立刻被猫王的才华所折服。短短几年里，他把猫王打造成家喻户晓的巨星，然而他好赌欠了一屁股债，把猫王当摇钱树，疲惫不堪的猫王与他翻脸，但仍逃离不了他的魔掌。猫王后来过世，他的粉丝认为是帕克害死他的。

汤姆汉克斯演出猫王的经理人。（片商提供）

短评：猫王是在1977年8月16日被发现在浴室昏倒，紧急送往医院急救后，因心律严重失常导致心脏病突发，42岁即过世。世人虽知道猫王的死因，但他与经理人帕克之间的合作关系，又知道得有多清楚？

由《情陷红磨坊》（Moulin Rouge）等片的澳大利亚名导Baz Luhrmann（巴兹鲁尔曼）所导的《猫王艾维斯》，将焦点放在猫王与他的神秘经理人之间的复杂关系，两人合作超过20年，从猫王的崛起到成为国际巨星，以及他的黯然消逝，再到东山再起，期间伴随着美国不断变化的文化景观，以及猫王丧失了纯真的背景。猫王很疼爱自己的母亲，妻子普瑞希拉（Olivia DeJonge，奥莉薇亚德容格饰）也对猫王短暂的一生有重大的影响。

《猫》要说的东西太多了，以致前半部很难看得投入，情感共鸣跟不上，不过后半部情节比较集中，歌曲也让人听出耳油。巴特勒经过造型师的精心雕琢，外形有几分酷似猫王，不过演技却被汉克斯的锋芒盖过。汉克斯的胖脸和圆嘟嘟的造型，让人差一点认不出是他，不过演技还是很出色。（英语对白，附中文字幕）

怪兽死了怎么办？ What To Do With The Dead Kaiju?（PG）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：让人类陷入极大恐惧的巨大怪兽，有一天突然死了。在日本人民举国欢庆的同时，遗留下来的怪兽尸体开始腐烂、膨胀，这么放着不管，会引发爆炸等重大灾害。日本政府费尽心思要解决这个问题，被委任处理尸体的既不是军人也不是警察，而是三年前销声匿迹的特务队员新太（山田凉介饰）。

短评：由《时效警察》等日剧的鬼才导演三木聪执导，土屋太凤与《解忧杂货店》杰尼斯男星山田凉介等主演。影片的特别之处是：这类科幻怪兽电影多是在探讨人类如何对付凶猛的怪兽以活命，此片则是探索怪兽死后，人类该如何处理掉它的庞大躯体，否则将面对生存的威胁。怪兽是死的，但不比“活”着时少了杀伤力，当中政府人员的束手无策、老百姓的担忧等，炮制出政治讽刺的喜剧意味。

《怪兽死了怎么办？》里的怪兽死亡后，要处理它的庞大身体是很大的挑战。（片商提供）

片中的怪兽从头部至尾巴的总长度约380公尺，高度约155公尺，由《超人力霸王》系列制作怪兽的知名造型设计师若狭新一操刀，打造出堪称日本影史上最大的怪兽。山田凉介是日本人气偶像，他与女主角土屋太凤有一定的火花。（日语对白，附中英文字幕）

哆啦A梦：大雄的宇宙小战争 Doraemon The Movie: Nobita's Little Star Wars 2021（PG）

期待指数★★★

故事：大雄和只有手掌大的匹里卡星大总统帕比成为了朋友，在哆啦A梦的帮助下，他们将携手守卫匹里卡星。动画电影由山口晋执导，水田山葵等人配音。（日语对白，附中英文字幕）

上周票房

6月16日至19日票房排名

①侏罗纪世界：统霸天下（Jurassic World: Dominion）

②捍卫战士：独行侠（Top Gun：Maverick）

③女兵外传2（Ah Girls Go Army Again）

④光年正传（Lightyear）

⑤奇异博士2：疯狂多元宇宙（Doctor Strange In The Multiverse Of Madness）

⑥鸡兔英雄与黑暗仓鼠（Chickenhare And The Hamster Of Darkness）

⑦天马行空（Everything Everywhere All at Once）

⑧都市怪谈（Urban Myths）

⑨犯罪都市2（The Roundup）

⑩音速小子2（Sonic The Hedgehog 2）