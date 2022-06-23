家宴照曝光！时隔20年再见面 具俊晔大S抱着哭了半小时

大S今年2月与韩团酷龙（Clon）成员具俊晔（Koo Jun-yup）再婚，近日具俊晔在韩国节目《刘Quiz on the Block》公开两人复合的过程，掀起网友热议。

升格为人夫后首次亮相荧光幕，具俊晔首度公开谈及与大S的事：“很美好的时候，我怕太过夸张，那个珍贵的感觉会不见，所以不提这件事，但也因为不太提到，有很多被编造的事情，所以才会来上节目。”

具俊晔（中）与主持人刘在锡（右）和曹世镐。（图/IG）

对于外界传言具妈妈与大S的关系不合，具俊晔回应：“妈妈是最开心的！”他说当初他们交往时，妈妈都看在眼里，因此复合后妈妈也很赞成。而有传S妈不愿意接纳新女婿一事，具俊晔破除谣言说：“丈母娘喜欢我，非常疼爱我，称我为儿子。”

具俊晔在节目上回忆起自己与大S交往的契机与过程，甚至非常自责当初选择分手的决定。在得知大S离婚的消息后，他便打通了20年前大S的手机号码，重新牵起这段姻缘。他在视讯中单膝下跪求婚：“熙媛非常喜欢，还说结婚的话，戒指特别一点用刺的，所以我们的戒指是用刺青的方式。”

大S与具俊晔。（图/互联网）

决定结婚后具俊晔隔天飞去台湾。他提及隔离结束后到大S家的过程：“她的经纪人拍下我们再次见面的画面，现在看视频还是会落泪。”他透露，20年前的回忆就像是跑马灯一般浮现，见到大S的当下更是情绪溃提：“我们就这样拥抱了30分钟一直哭。”

小S的化妆师在IG上曝光大S和具俊晔的家宴照。（图/IG）

除了具俊晔在节目上放闪，小S的化妆师也在IG上曝光了大S和具俊晔的家宴照。大S与具俊晔在家中招待好友，与他们分享新婚的喜悦，黑人陈建州和范玮琪都是座上嘉宾。照片中，具俊晔靠在大S的肩膀上紧紧抱住她，另一只手则牵着彼此的手露出无名指上的戒指刺青，非常甜蜜。