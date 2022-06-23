邓伟德展现“制服诱惑”吸睛

邓伟德在《守护星》剧中的造型。（取自网络）

演过消防员和护士，新剧变身军人，邓伟德展现制服诱惑，为《卫国先锋2》积极操肌。

本地新生代邓伟德出道于《才华2019》，后来陆续参演不少戏剧如《男神不败》、《关键证人》等。在今年3月播出的《守护星》和《你也可以是天使4》中，伟德穿起制服扮演消防员和护理人员，上刀山下火海，还懂得照顾年长者。在8月即将播出的《卫国先锋2》中，伟德再次穿上制服展现本地陆军面貌。

同年连续出演三部职业剧，邓伟德备受电视台提携上位，这一轮“制服诱惑”确实有可能吸引观众眼球。身为新传媒力捧男团HST成员之一，邓伟德的帅气模样频繁出现在观众眼前，稳重严肃的外型也让他穿起制服来充满架势，预计在《卫国先锋2》中的表现又会迷倒更多粉丝。

当内向指挥官与陈凤玲谈情

邓伟德在《卫国先锋2》中饰演一名性格内向的指挥官，在剧中与陈凤玲有感情线。首次与陈凤玲合作，伟德说拍戏时颇有压力，“很欣赏前辈的演技，她在剧里剧外都非常外向友善，很会给戏，让我能够顺利把戏演好。”

虽然伟德本身的性格与角色相似，但内敛的表演仍具有相当大的挑战性。“不能将情绪直接表现出来，得靠表情和眼神是有难度的。”

伟德的出道年份尚短，却尝试过不少角色。“之前扮演的角色都偏坏人，能够当有正义感的好人是一种好的尝试和转变。”

伟德认为正反两种角色都有不同的挑战，“演好人的时候会被说太凶、太严肃，演坏人时则会有更宽的发挥空间。”

伟德的下一部作品将在8月份开拍，未来是否有机会如愿出演警察角色，也令人期待。

邓伟德一星期会健身五六次。 （取自网络）

自我管理严格 拍戏前会去健身

邓伟德健硕的身材归功于13岁开始养成的运动习惯，健康开朗的外表也让他被选为运动品牌代言人。“我一星期会健身五六次，休息时间会做有氧运动如跑步和打泰拳。”除了坚持运动，伟德也非常注重饮食的摄取，“食物也是健身的一部分，我通常会自己准备午餐去工作”。

伟德严格的自我管理让人折服，连经理人也不禁笑说“每次找他时都是在健身房，吃的东西也很单一。”

邓伟德自认不运动就会变胖，非常注意自己在荧幕上的形象。“如果第二天有脱衣戏的拍摄，我前一天晚上就会去健身，曾经试过凌晨3点去健身房。”

伟德也透露自己在《卫国2》中会有展现身材的画面，粉丝们届时可到meWATCH收看他努力的成果。