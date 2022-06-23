娱乐吃瓜：拍鬼戏《味尽缘》 莫允雯头晕脚软 芳榕半夜被吓醒

莫允雯和芳榕拍摄灵异剧《味尽缘》遇怪事，前者头晕脚软手发抖，后者拍完碟仙上身的戏之后半夜做恶梦，吓到惊醒！（想知道她们遇到怪事的心情，以及为拍摄鬼戏做了哪些准备，请点击看视频。）

《味尽缘》是由新加坡资讯通信媒体发展局、CJ ENM HK及本地制作公司昭玮电影公司合作的5集迷你剧，该剧的播出日期未定。台湾演员莫允雯、郑人硕、李博翔，以及新加坡演员芳榕、刘谦益和胡佳嬑日前出席记者会畅谈拍摄点滴。

莫允雯饰演为情所困，流连人间50年的女鬼素莲。她透露拍摄一场中元普渡的戏时，感应到好兄弟也来了，原来她在休息的空档要上厕所时，感觉被推了一把，瞬间让她头晕腿软。当晚李博翔也感觉异样，“脸上和身体出现红疹，还伴随着呕吐，我才赫然想起早上没有拜拜。”芳榕在剧里被碟仙上身，拍完那场戏后晚上做了恶梦，让她吓得直说：“下次不敢再玩碟仙了。”

《味尽缘》有一场玩碟仙的戏。（CJ ENM HK提供）

莫允雯郑人硕Singlish没问题！

这是莫允雯和郑人硕第一次来新加坡拍戏，两人都觉得本地的Singlish（新加坡式英语）很有趣。

莫允雯说：“这里的语言是中文掺英文，我一开始有点不习惯，幸好我英文还不错，中文也ok，再加上我会讲广东话，结合几种我会的语文，就变成我在新加坡的语言了。”问她听得懂Singlish吗？莫允雯有些得意地说：“我现在很清楚Singlish的逻辑了！它不一定是英文原本的意思，比方说reverse这个词，它不一定是后退，在片场它是指上一句台词。”

郑人硕也没有适应不良，他说：“因为我来新加坡之前刚在马来西亚拍完一部电影，两地都是多元种族，我觉得是很好玩的。”

芳榕欣赏台湾演员的表达能力

芳榕受访时说这次拍摄从台湾演员身上学习到不少，“他们的语言能力比我们新加坡年轻演员好很多，我想向他们学习表达台词的功力。”

刘谦益则觉得台湾演员工作时很专注很用心，“比如说饰演阿宝的李博翔，他虽然很年轻，但是分析能力很强，每一句台词都仔细琢磨过，看适不适合他的角色，甚至连对手的台词他也会给意见，我觉得这是很好的。”