陈文茜感叹越病越重“活不好死不了！”

（台北讯）资深媒体人陈文茜近年来身体欠佳，还曾一度因为免疫系统出状况，发生血氧浓度掉到85以下的情况，所幸后来恢复稳定。但她23日发文，坦言病还是没好，量出血氧浓度91、心跳96，感叹现在的状况“活不好，死不了”。

陈文茜感慨写道：“一年也快过了一半，持久数年愈来愈重的病，彷彿已是日常生活中的一部分。你不会称它为朋友，因为它使你疼痛、虚弱、喘息……不能走远，但至少它不是敌人。”

她形容身上的病就像“不怎么令人喜欢的室友”，在长久相处下，渐渐能够习惯、稍微视而不见。

陈文茜先前曾经透露，因为天气忽冷忽热，血氧浓度几乎都在90以下，有一天气温从23度骤降到12度，诱发她全身免疫攻击，导致全身滚烫、头痛、血压飙到180，血氧浓度也降到85以下。当时她费劲跑到顶楼，躺在地上淋着小雨，尖叫“我活得太累了”，在助理不断安抚鼓励下，才乖乖吃药回去休息。

经过1个多月，陈文茜再次走上当时差点哭出来，让她快要断气的阳台，放松伸展身体、看星星，感受到“我还好好活着”。她有感而发：“许多人一旦变成重大疾病患者，便自然地把快乐往外推，好似这两件事情是对立的。恰恰相反，正因为我的生命可能比别人短，或者至少比别人辛苦，我们更要努力不懈地把快乐老老实实地拉坐在身边。”转念积极生活。