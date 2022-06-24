娱乐吃瓜：《奔跑吧》老成员谁过得最好？新加入周深：要小心提防“这个人”

九年了，尽管总会有人说，中国竞技类节目《奔跑吧》的口碑黄金时代早已一去不返，但它的收视优势依然那么明显。

新一季的《奔跑吧10》开播后，不仅获得同时段卫视收视冠军，更创造了浙江卫视2022年开年以来的最高收视，比另一款王牌综艺《王牌对王牌》还要厉害，甚至是正在风头上的音乐节目《声生不息》也不一定是它的对手。

《奔跑吧10》继续请来7位常驻嘉宾，三位元老级成员站在中间，李晨依然C位，旁边是杨颖、郑恺。之前加入的蔡徐坤、沙溢已经是“小前辈”，白鹿则是继杨颖、迪丽热巴、宋雨琦之后的第4位常驻女嘉宾。新一季全新嘉宾亮点是现在“红到无处不在、综艺效果很强”的周深。

《奔跑吧》原名《奔跑吧兄弟》，是2014年引进韩国SBS电视台综艺节目《跑跑人》（Running Man）推出的竞技真人秀中国版，第一季由浙江卫视和韩国SBS联合制作，过后浙江卫视单独操刀。节目开创了中国竞技真人秀时代，那年跟它一样火热的节目是已经没有后续的《我是歌手》。

九年来《奔跑吧》像一部精彩的人生剧本，节目上的常驻嘉宾都经历了翻天覆地的变化，来看看大家都经历了什么高低起伏！

《奔跑吧》的常驻嘉宾去去留留，杨颖（左起）、李晨、郑恺连做十年，王祖蓝（右起）、邓超已离开。（互联网）

变化最小和最大的是……

变化最大的肯定是黄旭熙，他参加《奔跑吧》时，是NCT、NCT U、SuperM、WayV四团的成员，在中港台韩都有很多粉丝，但前年被粉丝踢爆私生活混乱丑闻后，退团至今，销声匿迹。

陈赫参与了5季节目，就被困在“搞笑形象”里；经历过出轨疑云；生意副业比演艺正业成功。他参股后退股的火锅店最近暴发负面新闻，他被指利用“依靠明星流量变现的盈利模式，通过高价加盟费赚加盟商的钱”，引起众怒，未来不知会否成为官方整顿的对象。

鹿晗带着顶流的光环加入第三季，借此打开国民度，却在如日中天的巅峰，在社媒高调宣布恋爱，直接造成微博一度瘫痪，随后也遭遇了女粉流失的现实。他的演技遭遇最差的评价，现在慢慢收复口碑，转型很慢但也稳健。

来自香港的王祖蓝凭借1季的《奔跑吧》和《王牌对王牌》打开中国大陆市场。和李亚男结婚生子后，他回到娘家TVB担任首席创意官，带领TVB艺人进军大陆，最新作品是目前很红的《声生不息》。

王宝强离开节目后，经历借钱交税、妻子出轨、被经纪人背叛，连自导自演的电影都被“金扫帚奖”评为“年度最让人失望导演奖”。后来的诉讼把前经纪人送进了监狱，他则依然坐稳票房最高男星之一位置，还有了漂亮的新女友。

其他6位参与过的常驻嘉宾变化不大：邓超和朱亚文各在综艺和戏剧上时有佳作，迪丽热巴稳坐一线女星位置。新生代的郭麒麟、林一、宋雨琦、王彦霖都还在努力着，其中郭麒麟的事业上升最明显，尤其他担纲的《赘婿》口碑、收视双赢。

来看新的一季中，三个老成员李晨、杨颖、郑恺，和最新成员周深有什么亮点。

黄旭熙在《奔跑吧》里活泼可爱人气高，可惜爆出丑闻后已销声匿迹。（互联网）

李晨：从康庄大道跑进死胡同

《奔跑吧》老班底，综艺形象太成功，严重影响他的影剧命运：他参演《八佰》《我和我的家乡》《长津湖》《长津湖之水门桥》多部卖座电影，观众却似乎都不记得，一见他就喊“大黑牛”——因他在《奔》玩游戏时，背着一个胖阿姨健步如飞，从此定型。真人秀让他跑上康庄大道，却也让他跑进了死胡同；他在节目里撕过很多人的名牌，但他最大的挑战，是撕下自己身上那张“大黑牛”。

当年参加节目时，他的女友是范冰冰；如今节目还在，他却已不是她的男友。

李晨在《奔跑吧》里背过大妈后，从此被叫“大黑牛”。（互联网）

杨颖：结婚登上巅峰 离婚何去何从

杨颖凭《奔跑吧》一举杀入一线女星行列，当她在戏剧中的演技总惹群嘲的时候，她在游戏真人秀却如鱼得水，虽然上季经历过和宋雨琦的“泥潭大战”，引起双方粉丝之间的骂战风波，但这一季“杨留宋走”摆明了谁是赢家。

当然，另一个推高她人气的是跟黄晓明的恋情和婚姻。但两人离婚后，最常见的报道就是指她资源不如之前，但同时她的演技却进步了，所以未来仍有可为，只是得先确认方向。只要颜值和身材都继续保持，很会玩游戏的她应该还是不容易被取代的？

《奔跑吧》系列是杨颖的影艺代表作。（互联网）

郑恺：单身浪子 快跑成婚

喜剧中的帅气型男，没让郑恺大红，直到《奔跑吧》的猎豹角色才让他收获高人气。郑恺在节目中跑得快，感情路上也出手快速。2020年，他和苗苗结婚，现在已迎来二胎，结束“浪子”形象的手法也是闪电般快。

本季后告别《奔跑吧》的他，在上海猎豹文化传媒有限公司的股权，最近被报道遭冻结近200万新元，但事件还未明朗化，希望他能安然渡过难关。

郑恺在《奔跑吧》系列里给观众带来不少欢笑。（取自艺人微博）

周深：往上走的一颗新星

周深2014年参加《中国好声音》出道，凭着过人的音色与音域，成为各大音乐节目的抢手客，专辑表现也收获无数歌迷。同时，他又因为性格可爱，言谈有趣，被各种综艺节目争相拉拢，另外又吸引不少粉丝追捧，在荧幕上到处可见。无论是歌唱或综艺，他的事业都是新生代中最亮的一颗星。

第一次加入《奔跑吧》 ，大家好奇他是什么定位，对于其他元老前辈又有什么评价。他谨慎又认真地回答，表情和语气、形容和比喻，都有看点。快点击视频看看吧！

《奔跑吧10》每周五晚上10时10分于e乐（新电信电视11/501频道）播出。CAST Chinese Plus订户也可透过手机应用收看。