自认腿细反串很美 陈传之想挑战“妈妈桑”

台湾男星吴慷仁去年在夯剧《华灯初上》饰演了反串角色妈妈桑“宝宝”技惊四座，大受好评。对于如此出位的角色，本地男艺人陈传之也摩拳擦掌想挑战。

男人味十足的陈传之被《新明日报》记者问道：如果要求他饰演一名浓妆艳抹的“妈妈桑”，他是否愿意接受挑战？还是他想毛遂自荐去挑战这类的角色。

陈传之以坚定的态度说了四次“of course”，并表示“这是一生中可能只有一次的机会，怎么可能会拒绝！”同时，他也大方表示自己的腿很细，饰演“ 妈妈桑”肯定会很美！

陈传之也分享，这么多年以来所饰演的角色当中，印象最深刻的是第一部剧《情网》中饰演的男主角“文辉”。“这个角色是一名已婚男人外遇酿悲剧，戏份特别重，也需要有一定的演技，而当时无论是生活上或是演戏，我都缺乏经验，所以演起来很刻骨铭心。”他还感叹：“如果有机会让我回到当年，我一定会将这个角色演得更好。”

遗憾难改变“情圣”刻板印象

最让陈传之感到遗憾的是无法改变大家对他的刻板印象，导致他一直饰演着同一类型的角色。“我刚出道的时候，演的角色大多是‘情圣’，所以之后就被定型，久而久之也会被误以为是坏人。对此，之后就尽量避免扮演同类角色。”同时他也对于当时被人误会本身就是“情圣”一事感到无奈。

演艺圈靠机遇 做保险较稳定

对于热爱演戏的陈传之，当被问到为什么选择全职做保险经纪，而不是演员，“新加坡的市场小，所以不是每一个想参与做全职演员的明星梦都可以圆满”。

在这个充满竞争力的演艺圈里，陈传之也坦言有时需要靠机遇。“我想拍戏，并不代表一定会被选上，所以我选择做保险，让我有比较稳定的生活。同时，这个职业的工作时间也比较伸缩性，让我偶尔还能去客串戏剧。”陈传之也表示很热爱保险这份工作，“因为我不但能帮到人，也可以帮到自己”。