推新专辑罕见谈儿 谭咏麟想抱孙

（香港讯）相隔3年推出新专辑，71岁“乐坛校长”谭咏麟罕见谈儿子，露出慈父样，表示很想抱孙子。

谭咏麟近日推出全新专辑《倾·听》，纵横乐坛近半世纪的他在接受港媒访问时少有的提及儿子及家人。谭校长在谈到读书聪明又帅气的26岁儿子谭晓风时，即露出慈父样子，说行内有很多人想找晓风，但儿子对这行不感兴趣。

他透露日常父子相处时，会跟儿子分享人生经历，希望他能走少点冤枉路。

“我叫他要做一个谦虚有礼、尊重长辈的人。”

儿子已长大成人，是否想抱孙？

谭校长笑说：“他有自己的打算，而且正值创业阶段，不会逼他。谁不想抱孙呀？哈哈！”

屹立乐坛半世纪 靠不断学习不脱节

谭咏麟再次推出新专辑，并亲自挑选八首流行歌曲重新演绎，他坦言广东歌在他的音乐人生占很重要位置，一定会坚持唱下去。“因为我是香港人，母语是广东话，我也是唱广东歌出身，曾几何时，香港是全球华人的指标，所有娱乐资讯都由香港传出去，希望不止我，年轻歌手都可以加把劲，将昔日香港乐坛带回来，再放光芒。”

作为香港乐坛校长，谭咏麟喜见近年涌现一批新生代歌手，乐坛要健康就一定要有新血、新元素推动音乐巨轮。

被问到谭校长能屹立乐坛半世纪，有何秘诀？他表示无论有多少资历，都要不断吸收、不断学习。“例如我会多与年轻人接触，看看时下潮流什么，也会去了解他们的音乐口味和喜好，不断去学，让自己不会脱节。”校长又寄语新一代歌手：“总之人生的机会不会太多，机会永远是留给有准备的人，一定不能hea（懒散）和怕吃亏。”

难舍铁粉 家人劝退

谭校长现在除了工作就是享受人生，向往贴地生活。“我要求很简单，就是唱歌、踢球，和朋友喝茶聊天，平时最喜爱就是茶餐厅和街边档，不要请我吃大鱼大肉。”

年纪慢慢变老，仍不停到处工作，家人会否担心身体健康？谭校长说：“会呀，他们都叫我不要太拼，甚至叫我不要做，但我说不行，因为答应歌迷。”他表示会适当安排一定的时间陪伴家人。