童星因校园霸凌跳楼 妈妈发文指控学校推卸责任并威胁

周冬雨和易烊千玺主演的中国校园霸凌电影《少年的你》几年前上映时叫好叫座，最近出现真实版本？

中国童星邵一卜的妈妈最近在社媒用邵一卜的账号发布多条控诉内容，曝光女儿在校园内长期遭遇霸凌一事，并透露女儿因此跳楼轻生。

邵一卜曾参演过《筑梦情缘》《追梦少年》《银河补习班》等影剧，与邓超等知名演员合作过。

邵妈妈文中指出，在她本人不知情的情况下，3名同学长期对女儿进行恶意造谣侮辱，并且拉拢其他同学一起孤立、辱骂她，所用的词句都非常刺耳，甚至包括“你怎么还不去死”等等内容。她要求施暴者书信道歉，却有家长登门质问她们母女，态度冷漠。邵妈妈说，自己因为心软并没有起诉霸凌者，但是对方并未因此而停止霸凌。

文中还透露，班主任老师不仅隐瞒邵一卜被霸凌的情况，说邵一卜在学校和同学相处愉快，而且拒绝与施暴者家长沟通，导致部分涉事家长并不知情。轻生事件发生后，班主任还公开造谣跳楼是因为母女矛盾所致。学校中的其他老师在事发前也对霸凌视而不见，在事发后又竭力隐瞒、推卸责任甚至威胁她们。邵妈妈也透露，有的老师在平日教学中也做出过有违师德的事情。

邵一卜因在学校被霸凌而尝试轻生，妈妈暴怒揭露校园丑行。（取自艺人微博）

邵妈妈回应媒体时称，邵一卜去年住院后，于今年2月23日出院；孩子的身体里还有一根引流管，目前无法正常运动，正在备考今年的中考。“只要学校承认霸凌，这件事情是很好解决的。现在学校推卸责任，事情就没有进展了。”她希望此事能够尽快妥善解决，她一定会追究参与霸凌者的法律责任。

据了解，邵一卜在某天早晨谎称自己出去跑步，却从6楼跳下，经过3个半月的救治才保住了性命，伤势非常严重。邵妈妈心疼女儿，无法忍受学校推卸责任的态度，所以选择实名举报作恶者。

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