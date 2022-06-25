泰女星惨死案反转？爆“亲生妈另有其人” 体内验出“迷奸水”

暱称“Tangmo”的泰国女星Nida Patcharaveerapong2月离奇坠河身亡，但疑点重重，如今全案以谋杀罪重启调查，验出死者与嫌疑人体内都有类似的管制药物。之前有报道指她的妈妈Panida因为收了富豪嫌疑人Por的118万新元和解，甚至收对方当干儿子，遭到全网砲轰，痛骂她根本不是亲生妈妈，如今有消息指出，死者的妈妈真的另有其人，引起哗然。

Panida不只收了富豪嫌疑人的和解金，还收他当干儿子，日前甚至拒绝控告同船的5名嫌疑人谋杀罪，声称不想把事情闹大，种种离谱行为被外界砲轰，连参与查案的神探“柯南大叔”都气到落泪：“你真的是Tangmo的妈妈吗？”

事实上，Tangmo的父母在她3岁时就离婚，Panida原是知名女星，在Tangmo成名后才母女相认，母女关系引发质疑，当时Panida拿出Tangmo的出生证明，力证两人的母女关系。但神探大叔从当年照片中的证明文件中发现，母亲栏位中的身分证是空白的，认为其中有问题。网民也说，一般不会填写身分证号的只有是居住在泰国边界没有身分的乡下人，又或是海外人士，直言Panida是道地的泰国人，不可能不填写身分证号。

Tangmo和爸爸合照。（取自推特）

其实Tangmo的身世在今年3月就有媒体挖出这段往事，内容指出10多年前有一名叫Pairat的女子因交通意外重伤，濒死之际叫着Tangmo的名字，称很想见到亲生女儿最后一面。但Tangmo表示不知情，Tangmo爸爸也未做回应，如今此事再度被翻出。

Pairat（右）被爆是Tangmo的亲生妈妈。（取自推特）

有媒体直接找到Pairat的妹妹，妹妹坚称Tangmo是姐姐的女儿，但因为Pairat出身贫穷乡下，Tangmo爸爸家人反对其婚事，Pairat与爱人被拆散，男方带走Tangmo独自抚养。当泰国记者去到Pairat住的村落，拿出Tangmo爸爸的照片给村民看，村民们不约而同叫出Tangmo爸爸的本名，并认证Tangmo爸爸的确和Pairat曾经在一起，并深信Tangmo就是Pairat所生。就连Pairat生下的女儿长相都和Tangmo极为相似，更加深了谣言的可信度。

Pairat的另一个女儿（右）被指和Tangmo相当神似。（取自推特）

对此，Panida的律师出面解释，认为30多年前可能相关程序并不严谨，Panida可能只是忘了带身分证就没填写上去，但此说法仍无法消除外界质疑。不少网民更猜测，其实此事只需要做DNA检测就能水落石出，但Panida始终拒谈，甚至在Tangmo死后很快就把遗体火化，被认为是要来个死无对证，引发极大关注。

嫌疑人与死者体内都验出“失身水”

富豪Por（左图男子、右图）被指付和解金给死者母亲。（互联网）

Tangmo生前疑似遭到放血，疑似遭到谋杀，案件调查中，在初步检测血液时，嫌疑人之一的富商Por验出了一种常被用来下药迷奸女性，俗称“迷奸水”或“失身水”的管制药物，而死者的血液中也发现含有类似药物成份，引发热议。

泰国法医研究所日前公开Tangmo血液的检测报告，里面验到了一种名为“氯硝西泮”（Clonazepam）的成分，但指出这是Tangmo长期服用治病的药物，引起医界哗然。氯硝西泮在临床上使用在抗癫痫、缓解焦虑、镇静、肌肉松弛等症状，但由于副作用会让人强烈嗜睡，因此被列入管制药物，需要有医生的特别处方才能服用。

神探团队的外科医师Tavatchai在面簿指出，根据资料显示，Tangmo自2018至2019年到2间医院接受心理治疗，但处方中从未有氯硝西泮这款药物。对于法医代表称氯硝西泮不是坏药，他反击：“在国外，氯硝西泮被归类为迷奸药。”更别说当天Tangmo有喝酒，两者加乘会让嗜睡的副作用更为严重。

此外，事发当晚警方要求船上的5个嫌疑人检验血液及尿液，事后被爆料其中一人血液中验出了管制药品“三氮二氮平”（Alprazolam），和氯硝西泮为同类药物，差别只在于副作用较轻微。富豪船主Por事后坦承是因为Tangmo落水感到极大精神压力，为了缓解焦虑才服用。

但有医生指出，三氮二氮平容易产生的副作用包含兴奋、意识模糊、侵略易怒、疯狂躁动、短暂失忆等，虽然的确有抗焦虑的作用，但泰国近几年出现有人将三氮二氮平趁机放进饮料中，让女生喝下，等女生恍惚进而昏睡后再性侵得逞，被称为是“失身水”。

律师Tam在面簿发文，爆料船上的5名嫌疑人之一曾经“习惯性下药给女生”，但并未指明是谁，随后又暗指这个人血液被验出管制药品，就该出面说明，被外界联想就是富豪船主Por。