烂尾作“回魂” 洪金宝：是有问题！

（综合讯）彭于晏及唐嫣主演、洪金宝执导的电影《福星旅行团》于2018年拍毕后，一直没有上映。近期一部卡士与该片完全相同，但故事内容完全不同的电影出现，疑有人将《福》片改头换面推出，彭于晏无端端由去旅行变成“夺宝奇兵”！洪金宝回复外媒询问时，承认《福》片的确出了问题，但不方便多说。

电影世界无奇不有，烂尾、超支超拍而一部变两部的例子屡见不鲜，随时戏外比戏内更奇情！2018年，由洪金宝挂帅的电影《福星旅行团》在河南安阳取景拍摄了25天，主演包括彭于晏、唐嫣、梁家辉等，元华、元秋、钱小豪也有份客串，阵容相当吸引人，但该片至今依然未见上映。

令人意外的是，近期一部同卡士、同导演的电影《天珠传奇》在多个中国影视平台公布将于今年上映，并且一部有梁家辉、李修贤、洪金宝及疑似彭于晏的宣传预告片曝光。该预告片拍得十分朦胧，只见与彭于晏相似的男子以一敌三，期间更有翻腾踢腿的动作。虽然动作利落，但所吊的钢丝清晰可见，制作相当粗糙，令人质疑该预告片应不是出自洪金宝之手。翻查资料，发现他没执导过《天》片！

洪金宝对此表示：“是有问题但不能多说，真的不想多讲。”

彭于晏被“卖猪仔”

钱小豪透过经理人回应，指只客串过《福》，并无演过《天》。身在外国的元华更爆出惊人的内幕，指他当初的确答允拍摄《福》，但该片拍了25日便停工，其实他根本连《福》也没拍过！“这部戏好像拍了25日就被搁置了，我没有拍过，其他事情我就不清楚了。”

《天》的演员列表有元华的名字，被问到会否追究？他幽默回应“现在科技这么先进，可能会有我也不奇怪。清者自清，迟早会水落石出。”

日前，中国更有消息指怀疑有人将烂尾的《福》删减并拼凑成《天》当新片推出，网上亦有大量有关《天》使用各种方法集资的消息，整件事看来相当扑朔迷离。

观乎两套电影的故事简介，明显南辕北辙，若传闻属实，彭于晏与唐嫣等由故事围绕旅行团的喜剧福星电影，齐齐被“卖猪仔”变成“夺宝奇兵”去夺取千年天珠了。