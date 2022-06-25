《传家》再续缘默契佳 聂远大赞秦岚自律

继《延禧攻略》之后，聂远和秦岚、吴谨言重逢在《传家》一剧再结戏缘，剧中聂远饰演一名先婚后爱的副司令席维安，他和秦岚饰演的易钟灵之间的爱恨纠葛，更是成为此剧前半段的一大看点，导演王威称赞他们，认为他们不光演好自己的戏，还帮助组里的很多演员更好地完成角色。

对于导演的称赞，聂远接受《新明日报》音频访问时表示，自己是尽演员本份将戏演好，而剧中饰演的军人出身的席维安，聂远说没有太大的难度，因为之前也曾接触过类似的角色，所以这次演席维安会觉得更得心应手一些。

“倒是有多个救场的戏，由于是副司令身份，所以在演绎时个性的张扬度要拿捏，要让人觉得是骨子里对席维安的害怕。”

问他再度和秦岚、吴谨言合作，觉得她们是否有改变？

聂远说：“岚姐是一个很优雅、自律的事业型女性；谨言没什么变化，感觉大家这次合作更加默契了，大家都成熟了很多，也优秀了很多。”

提及未来的计划，聂远说，还是希望踏踏实实、尽力演好每一个角色，还有就是要多陪陪家人。

吴谨言如刺猬 最怕小毛驴

吴谨言在《传家》饰演的易钟玉是一个霸道任性的女性，个性宛如“刺猬”，她受访时表示这个角色分前后两个阶段，前半段她会竖起“身上的刺”来保护自己，其实她是个内心非常柔软，很有自己想法，很聪明的一个人。

吴谨言说，这个角色和以往接触的角色，最大不同点是角色呈现出完美中的不完美，这也就是吸引她接拍的最大关键。

此外，吴谨言在《传家》中接受了不少挑战，其中之一就是骑驴，“我没骑过驴子，本来很害怕的，但是没想到最后我和小毛驴‘配合’得很好，而且也是在拍摄这场戏之后，我对骑马有了兴趣，后面也去系统的学习了一下骑马。”

与聂远、秦岚再合作，吴谨言说很高兴三人能再度一起演戏，“岚姐人美又温柔，大家工作起来非常有默契。远哥也是很优秀的演员，很好的前辈，在剧组也可以和大家打成一片。”

问她未来有何计划？

吴谨言答道：“对于未来我就是不设防，还是有很多的期待，不想给自己定制太多条框，希望可以珍惜眼前，把握当下。”

评论两极 败在剧本

《传家》网上评论呈现两极化。

综合网上的评论，网民认为虽然《传家》整体而言有实力，有人气，但败在剧本，尤其剧中的三姐妹人设，和琼瑶的《情深深雨蒙蒙》设定很相似，没有高潮。

有网民更点评它“食之无味，平平无奇，味同嚼蜡，乏味无比。”

网民对吴谨言的争议也颇大，直指她表情十分夸张，演技明显有些过火，且流于表面。

《传家》周一至五HBO GO播映，每天更新两集。