熬20年才担正 男星甜晒婚纱照：结婚让人变贪心

（香港讯）43岁香港TVB电视演员黄嘉乐，上月公布跟拍拖5年的摄影师女友江惠贤求婚成功，婚礼定8月19日举行。日前他在社媒晒出二人的甜蜜婚纱照，写道：“原来结婚真的会贪心，什么风格的婚纱照都想要，很多谢大家成就这对那么清新的新人呀！”

早年，江惠贤曾被爆出2013年曾在美国拉斯维加斯注册结婚，更传曾卷入与前男友的多角关系之中。不过，黄嘉乐后来公开表明他并不介意女友曾经结婚，认为每个人都有过去，两人之间的事只须自己知道便足够。

他更用行动证明早已认定女友是结婚对象，与她爱得高调，不时带她出席朋友聚会，让她融入自己的生活。

黄嘉乐大晒拍得浪漫动人的婚纱照。（取自艺人IG）

他说女友令他变得开朗：“拍拖一年多后，她已令我笑容多了，就连身边朋友都觉得，待人处事方面也变得好。以前可能会对陌生人感到尴尬，只会点头，不会主动交谈，但她经常提醒我，叫我多笑一点，因为我没笑容就会给人黑脸的感觉。”

成家立室后，黄嘉乐将继续在事业冲刺；今年是他加入TVB20年，终于在新剧《法言人》中首次担正做主角，饰演“高富帅”事务律师。监制要求他讲对白时快狠准，所以有一定难度，幸好角色带点欢乐，拍摄时十分愉快。

他说，听到监制刘家豪说他演这个角色时，当下真的喜极而泣，“因为我从来都没放弃向上爬，一直在等机会……我会好好珍惜。”