挺男友怼网民“伤不到我” 赌王千金一天后低头道歉

（北京讯）澳门赌王三房千金何超莲和中国大陆男星窦骁交往3年爱得高调，日前因窦骁明显回避与新戏女演员互动，引来网民猜测他是怕惹何超莲吃醋，嘲讽他是“赘婿”。何超莲昨天（24日）在节目中提及此事，认为是该剧的原著粉丝在黑他们，结果引来更大反弹，连原著作者都发文斥她反复炒作，何超莲今天公开道歉，表示未来将谨言慎行。

上月24日窦骁主演的电视剧《良辰好景知几何》大结局，他发文感谢同剧演员和剧组，却没放女一陈都灵的照片，也没提到女二赵樱子，加上之前演到男女主角大婚重头戏时，窦骁没为该剧造势，但仍准时发文帮何超莲庆生，引来网民酸他是“赘婿代表”。何超莲在窦骁发出大结局感谢文后，立刻抢头香留言“第一个”，网民忍不住呛她爱刷存在感：“行啦行啦，知道你是他女朋友，没人跟你抢呢”“你一来瞬间出戏了，我们分得清剧里和现实”“我们又没磕真人，剧照和女主都不放一张，这么避嫌就别出来接戏了”。

何超莲昨亮相爱奇艺节目《上班啦妈妈》，主动重提赘婿风波，“最近是有被骂，因为豆豆（窦骁）的剧上了，他的剧是小说改编的，然后有很多小说的粉丝，因为我们是交往这么几年了，他都是12点一定给我说一句生日快乐的，然后他又发了就被骂了。”

对于网民批评，她自认看得很开：“个别的这种为骂而骂的，我就是‘我看不到你，你的人生这么悲惨吗，还要抒发这么多情绪在里面，那我就给你抒发吧，没关系，反正也伤害不到我。’”

她归咎于小说粉，再度掀起热议，连原著小说作者灵希都按捺不住，在微博质问：“我小说粉骂你了？你没事突然提我小说粉干啥？你被骂是因为庆生吗？你到底是开牛肉面店还是麻辣香锅店的，反复煸炒会更香吗？”

眼见事态闹大，何超莲今天发文道歉：“由于自己的不恰当言论造成了不好的影响，我很自责，这段时间我已经深刻反思，向无辜被波及到的朋友们郑重道歉，未来我一定更加注意，做好自己，谨言慎行，再次向大家道歉。”

只是网民仍紧咬：“真的很影响你男友的事业，我们只是磕个CP而已没有上升真人”“别的已婚男星有感情戏，人家老婆也没像你这样啊”。但也有人认为何超莲不需要道歉，认为网民不应该骂她。