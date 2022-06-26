我是王 I Am The King

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：朱智勋、白允植、朴英奎、李荷妮。朝鲜王太宗的王世子对宫闱政事意兴阑珊，于是决定伺机逃离王宫。无独有偶，民间竟有一个和王世子长相一模一样的奴隶德七，暗恋着主人家的小姐。一天，逆贼涌向宫闱，为了救下心上人，奴隶找到宫苑，形如孪生的两个人相遇了，鬼使神差地交换了身份，到底谁才是真正的王者。

主厨大联盟

8频道 晚上10.30

料理节目的最高体现，就是在原产地用当地和当令食材于现场烹制创意料理。此节目不但实现了这个要求，还一次出动三个大厨在同一个时间轴上，于三个不同的原产地做出料理。

哥吉拉大战金刚 Godzilla vs. Kong

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

这个世界里，怪兽横行于地表，人类为求生存，安排让哥吉拉与金刚，两个地表最强大的巨兽，展开世纪决战。君主组织同时安排团队执行危险的任务，深入陌生的地域，找到了泰坦巨兽的源起，此时有人暗中操弄，企图将地球上所有的怪兽，无论好坏一次铲除。

花甲少年趣旅行 Go Travelling

佳乐台（新电信Ch502）下午4.30

当两个花甲明星和两个少年偶像跨越大龄差距一同结伴展开一段旅行时，他们会碰撞出什么火花呢？四人在节目录制当天才会知道彼此身份，而且在每一段旅程中，他们须以限定的旅费轮流担任一日导游，规划自己的“一日梦想旅程”，旅程结束后让旅伴为旅程评分。