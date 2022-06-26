街头歌手黄长俊再掀热潮 吸引4000观众大合唱

黄长俊在国泰大厦外的空地开唱。（网络照片）

《新明日报》上周专访街头歌手黄长俊，他昨晚（6月25日）在国泰大厦外的空地开唱，场面颇为轰动，4000名观众大合唱，气氛更胜演唱会。

记者今天（26日）一大早打电话给他，把他从睡梦中吵醒，听得出他非常疲惫。

问他心情如何？昨晚目测现场有多少人？

“4000吧。最早大概4点半就有人去等，那个粉丝拍照在IG传信息给我。非常感谢。刚好是国泰戏院最后一个周末。很怀念，我以前也常去国泰看电影。但7月的星期六，我还是会在国泰大厦外继续唱歌，不受影响。”

拿回表演档期

前几日和他聊起时，他当时说档期已被人预定……

“拿回档期了！我昨天也宣布了这个好消息。我觉得可能是早前预定的那个人特地空出来的，可能是他看到新闻，我觉得街头表演就是要互相帮忙，希望看我愈做愈好，也希望大家可以enjoy。应该是这样子啦，我也不知道。”

本地街头艺人都必须上国家艺术理事会网页申请表演场地和时间，问题在于大家并不知道什么时候会开放接受申请，只好无时无刻上网查询。他笑说比抢周杰伦演唱会门票还难。他每晚睡不着，早上起身第一件事，就是上网站查看，一个月登录上千次，很是煎熬。

现在每天也在等官方网站开放申请？“对，还是心惊胆跳！”他希望有关当局能让街头艺人知道可以申请的确切日期。

众帮手到场帮忙

他曾说他一直都是一个人做表演前的准备工作……“有时老婆、弟弟会帮我。学生看我从停车场推音响等东西出来的时候，也会帮我，每个星期都有不同的学生在那边等我。”

现在呢？还是没有助手？“对。照常。”他笑答。

但现场人潮这么多，应该需要人帮忙维持秩序吧。

“到了那边之后，一方面有赞助商帮我开路，加上像Leon这些学生，会在停车场帮我拿东西，我还加了音响，需要人帮忙。7月的音响还会比昨晚的更好。”

他口中的Leon林纯隆，是本地《MasterChef 2021》亚军，热爱唱歌，黄长俊和Leon有时会在星期三一起到滨海湾一带表演。

拟到台湾表演

黄长俊是个奇迹，他在街头自顾自唱歌，赢得大众喜爱。有实力的表演者，总会被看见。

今时不同往日，从他的IG看到，他演出时的衣服已获商家赞助。“昨晚的衣服很好看，来自Design Orchard，都是本地设计师的设计，我自己挑选和搭配。”

本地歌手穿上本地设计师服装在街头表演，再合适不过。

问他现在还有什么想达成的……“愿望啊，就是快点办演唱会。自己制作的原创曲，从写歌、编曲到录音或者是MV，希望都可以顺顺利利完成。也希望台湾或者其他地方解封了过后可以去表演。”

8月的演唱是否有眉目？“还在谈。快了，昨天大家都在问。期待可以把地点、日期跟大家说。”

自创曲的CD呢？何时问世？“我在筹划网络平台，还没有做好，可能会比较慢一点，因为还在找团队，无论是唱片公司还是宣传团队，都还在谈，不确定哪家公司或者我认识的音乐人可以帮忙。”

他提及计划到台湾，好奇他会选什么表演形式。“上节目或者在台湾的街头做宣传。那里街头表演要申请，付一笔费用可以申请到执照。我认识在台湾的街头歌手，可以交流一下，互相帮忙。”