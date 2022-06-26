古巨基吕爵安两代合唱 MV三天破百万点击

久无作品的古巨基推出合唱专辑《I Really Love To Sing》，第一炮找来MIRROR成员Edan吕爵安合作自己18年前的歌曲《飘流教室》，MV推出三天在YouTube获破百万点击。

两人忆起初见面是在MIRROR演唱会后台，基仔表示Edan弹钢琴唱歌犹如王子一幕，让他印象深刻。同是拍剧、唱歌、主持多元发展的两人格外投缘，不仅合唱、一起拍MV更上IG联手开直播。Edan笑说《飘》推出时自己才7岁，更羡慕地说“如果唱歌好像你那么好听就好了。”

基仔教他唱歌就是用声音做出表情，也赞他假音好听，“假音可以发展，变成你的一个招牌”。Edan直呼受益良多：“基仔教我唱歌其实跟讲故事一样，用演戏的方式去唱歌，对我来说很有启发性。”

MV另一瞩目焦点是女主角——18岁的许恩怡，她是一代女神柏安妮的女儿。基仔表示自己非常喜欢柏安妮，听Edan说起柏安妮到拍摄现场指点女儿时，直呼可惜，频埋怨古太没有通知他。

当50岁的基仔遇上25岁的Edan，聊天火花相当有趣。基仔不时询问Edan直播时长该多久、是否要回答网民问题等。Edan则好奇基仔“不老”的保养秘诀，原来背后有古太监控饮食，基仔每日一餐仅吃烫鸡肉、番茄、马铃薯等。两人欲罢不能，还聊起各自的成长记忆，谈及流行的书包品牌、到游戏厅玩什么等，甚至相约待MIRROR演唱会结束后来场游戏对决。

除了幕后录音花絮，年龄差距足以当父子的两人一起穿校服穿越到课室的搞笑版《胶流教室》也即将上线。