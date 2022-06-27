演绎猫王获本尊前妻喜欢 巴特勒心澎湃

猫王的前妻Priscilla（普瑞希拉）对电影《猫王艾维斯》（Elvis）表示喜欢，31岁的美国帅哥演员Austin Butler（奥斯汀巴特勒）很感动。

现实中的猫王对普瑞希拉一见钟情，走上婚姻殿堂，但最终还是离婚。（互联网）

77岁的普瑞希拉是美国商人与艺人，她1967年至1973年是猫王的太太。曾演出《炸爆屋顶外星人》（Aliens In The Attic）等电影的巴特勒在《猫王艾维斯》演出已故一代巨星猫王，他接受《联合早报》访问时透露：“知道她喜欢，这真的让我的心澎湃，因为最终这才是对我重要的评论。普瑞希拉比任何人都更了解猫王，我不想站在她的立场说话，但如果她在观看影片时有积极的体验，并给了佳评，这就是我所希望的。“

他对普瑞希拉的评语感到欣慰，“因为我只是想让她与猫王的家人感到骄傲，我想为他们，也为猫王主持公道。对于全世界所有爱猫王的人，我希望他们都能感受到猫王的精髓，感觉我们在为猫王伸张正义。”

《猫王艾维斯》将焦点放在猫王与经理人帕克（Tom Hanks，汤姆汉克斯饰）像父子又像敌人的关系上，巴特勒认为导演Baz Luhrmann（巴兹鲁尔曼）是令人难以置信的电影制作人和讲故事的人，“我对他非常有信心，他处理这部片的方式真的很出色，不拘一格，以一个非常令人兴奋的方式来处理猫王不寻常的生命。”

试镜期达五个月

巴特勒打趣透露自己的试镜期非常长，长达五个月，“获得角色时，我与导演已磨合了五个月，还是感到不可思议。”获得角色后，他立即联系方言老师、动作教练，然后开始做研究，“虽然我之前已做了五个月的研究，但从那天起我又开始深入挖掘。”

他认为诠释猫王是一个巨大挑战，因为猫王被捧到一个超人、神一样的地位，“作为一个演员，这两件事不太容易做到，而且都没有体现出一个人的全部复杂性和细微差别。因此我开始了无休止的研究，看能找到的每部纪录片，能在YouTube上找到的任何东西，或他的采访录音。我听了从1950年代到70年代的每一次采访，阅读了我能拿到的每一本书，并真正开始寻找他人性的关键。我找到自己身上与猫王非常相似和看似不同的东西。”

他认为服装设计师的服装也让他更圆满诠释了猫王。他说：“我与动作老师会研究‘为什么猫王的手会那样移动’，我们就这样分解每个时刻，实际拍摄时，又必须把这些都忘掉，并在当下感觉这是第一次发生。当然有时我会失败，不过就是得透过不断的努力，完成拍摄。”

谈到与汤姆汉克斯的合作，他直言：”他是大师，我崇拜他很久了。”他说汉克斯在片场很随和，大家与他相处愉快。

诠释猫王前妻 奥莉薇：令人生畏

澳大利亚女星Olivia DeJonge（奥莉薇亚德容格）饰演猫王的妻子普瑞希拉，她对《联合早报》透露，诠释一个真实的人，总感觉对方就坐在自己的肩膀上，“或者她总是在那里看着我做的每一场戏，真的很令人生畏，尤其是在开始拍摄的时候。但导演与服装设计师策划了一个美丽的环境，让我可以自由探索和表达，且没有真正的失败。”知道普瑞希拉喜欢这部片时，她坦承“大大地松了一口气，我相信影片中的每个人都是如此的感受。”