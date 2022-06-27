尤雅认恋爱中：若有好消息一定公布

尤雅就快来新开唱，今早（6月27日）受访透露已有男友，感情稳定；现阶段更享受生活！

尤雅即将在7月30日来新加坡开唱，她今早在接受《新明日报》采访时， 大方承认已经有一名台湾男友，感情稳定。至于何时会有好消息？“有好消息一定会公布，所以请大家一直期待吧！”

尤雅原本计划在2021年到本地开50周年的演唱会， 但受到疫情影响，拖到今年7月30日才举办，“当我在2019年开完演唱会，就计划在2021年到新加坡开50周年演唱会，因为1971年是我第一次来到新加坡开演唱会，新加坡对我来说别具意义。”

另外，尤雅也将在今年8月5日到马来西亚云顶举办演唱会。

养生之道“节制和平衡”

演唱近半个世纪，唱红无数脍炙人口好歌的尤雅分享了她的养生之道，那就是“节制和平衡”。

“ 有很多你想吃，但不能吃，所以就要节制一点， 我也很喜欢螃蟹等山珍海味，但我不能吃，所以我就尝一下，就好了。”

至于运动方面，尤雅倾向于做柔软操伸展或散步，保持身材窈窕。

曾考虑在本地买房

目前尤雅分别在波士顿、金山和台湾都有房子，当被问到是否有计划在本地买房子，“新加坡太棒了，多年前有这个计划，但当时太忙了，所以错过了这个机会。目前在三地已有房子已经知足了，暂没有打算在新加披买房子。 ”

尤雅“往事只能回味”演唱会