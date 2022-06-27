林利遭妻骂骗吃骗住 质问“我的婚礼钻戒呢？”

（台北讯）55岁港星林利（前艺名林立洋）和小14岁的台湾老婆陈贞均（Erin）结婚两年，去年底飞到台湾定居，结束夫妻俩长期的聚少离多。但距离拉近反而磨擦更多，昨晚（26日）陈贞均在面簿上传与林利对话影片，她明显带着酒意，骂他骗吃骗住，并质问：“我的钻戒呢？我的婚礼呢？”林利则冷脸回她：“结婚一定要钻戒吗？我又不是大小S。”最后对话在“那我们到此为止”结束，这段影片目前已被删除。

林利今天（27日）回应《苹果新闻网》时说：“她是好人，心不坏，也是真的爱我，但喝了酒就变了个人，一个礼拜有三天喝到天亮，喝醉后就开直播乱讲话，隔天就后悔。”而曝光的影片是陈贞均昨晚在两人吃饭时拍的，结束后她继续跟别人续摊，他回家就看到她把短片放上面簿。

关于陈贞均指他骗吃骗住，林利无奈说：“东湖房子的头期款是她付的，我付贷款，还帮她还了卡债，哪有骗吃骗住？”

夫妻俩争吵不断，林利透露有时吵到会搬到酒店住几天，等对方酒醒恢复情绪，他说：“我还是爱她，但已经没有当初的感觉，因为要面对现实”。被问及是否曾闹到离婚？林利说：“还没说到那里。”

陈贞均则回应：“我老公天天喝酒，下午就会出门去自己找地方喝一杯，到傍晚才会回来。他说我一星期喝三天，但重点他是天天喝，在和我结婚前，他前面女朋友就有传讯提醒我，我不信，现在他这么说我，其实真的让人很难过，他老是说我的不是，自己都不先想，唉。”

她表示不会因为不合就离婚，“因为婚姻，是女生一辈子很重要的事，所以我才会把事情和他说，但他如果每一次老是都说是女生的问题，我想这应该就是他做艺人，最大的优势。”