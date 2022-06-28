娱乐吃瓜：15年过后 “七公主”都过得如何了？

陈凤玲宣布离开新传媒，转到基督教组织的华文数码平台“还好吗”工作，平台通过短文、视频、微电影、舞台剧等形式分享正能量内容，陈凤玲有机会主持实况类节目。陈凤玲曾是“新传媒七公主”一员，当年她和白薇秀、刘子绚、欧萱、瑞恩、谢宛谕、姚懿珊受到电视台力捧，陆续为当家花旦，被媒体以此冠名，从2006年年底开始，一度引起本地观众的高度关注。

随着时间变化，2010年其中4名公主离开，本地剧正式进入白薇秀、欧萱、瑞恩的三足鼎立时代。不久，欧萱和瑞恩斗戏争奖拼人气，又创造出本地娱乐圈史上，继郑惠玉、范文芳之后，最激烈的花旦竞争。

“七公主”封号一晃15年，每个人各自经历了不少变化，今天，有人已经淡出荧幕，但仍有人还坚守岗位上担任女一。来看看大家的近况。

陈凤玲：余生献给宗教？

陈凤玲和徐鸣杰感情稳定。（取自艺人IG）

2003年参加选秀节目《才华横溢出新秀》得到冠军，放弃新加坡国立大学的就学机会，开始演艺生涯。2006年在《原点》开始担任女一。2010年回到国大就读为期三年的商业行政系，2014年回归。近年她参演的《老友万岁》《森林生存记》，尝试演反派，获赞有进步。凭《森》入围红星大奖视后但爆冷败给郑惠玉。今年获颁超级红星奖。随着林慧玲、蔡琦慧、雅慧分薄不少演出机会，有些人觉得她这时候离开是“最佳的时机”。

37岁的她争议事件少，最热闹的是曾因“整容疑云”闹得沸沸扬扬；一度改名“陈靓瑄”重新出发，不久换回原名。她和小4岁的徐鸣杰交往，稳定踏入第6年，被外界敲碗“结婚吧”。

白薇秀：唯一的妈妈

白薇秀和戚玉武已生一子一女，家庭事业皆得意。（取自艺人IG）

在2002年新加坡环球小姐选美中赢得“最高贵小姐”和“最具性格小姐”荣衔后，加入电视台，2005年在《活下去》当上女一。很有想法，敢于表达，常掀争议。2017年获颁超级红星奖后，与电视台转签部头合约，此后产量每年仅保持一部左右。曾凭《小娘惹》《乐在双城》两次获得红星大奖视后，前年又凭英语剧《最后的夫人》（Last Madame）获亚洲电视大奖视后；产量虽减，品质保持。

2014年与戚玉武结为夫妻，目前有一女（7岁）一子（4岁）。 39岁的她是七公主中唯一的妈妈。

刘子绚：与世无争的独特节奏

刘子绚和田铭耀携手走入幸福婚姻。（取自艺人IG）

2004年被发掘参演第一部本地剧《任我遨游》，2006年在《蓝色仙人掌》升任女一。2010年约满新传媒后改签华研国际音乐，但不见有外地发展机会，2016年回归本地戏剧重心，每年产量保持在一两部之间，另外也有尝试编剧。演技获不少人欣赏的她，曾四度冲击红星大奖最佳女主角奖。明年若再领最受欢迎女艺人奖，即可升级当“超级红星”。

42岁的她，也是七公主中的“大姐”；2017年嫁给小2岁、矮4公分的田铭耀，被外界亲昵称“长短脚之恋”，但那些俗世眼中的差距，挡不住两人成为幸福美眷。她无论嫁人或拍戏，似乎都保持着自己独特的品味和节奏，整个人活在与世无争的佛系氛围里。

欧萱：转型最成功

欧萱现在是甜点制作高手。（取自艺人IG）

2001年仍在新加坡国立大学念书，以原名欧燕萍参加报业传讯主办的选秀节目《新卧虎藏龙》，成为双料冠军入行，备受力捧，四剧齐发。2002年跳槽新传媒，改名“欧萱”，获得出演重头剧《九层糕》。隔年即在长剧《荷兰村》挑大梁，并获得最受欢迎新人奖。2004年在《辣兄辣妹》 出任女一。曾参与合资剧《中国僧兵》演出，并和本地名导邱金海、松田圣子、斋藤工等合拍电影《情牵拉面茶》，代表作是在国外多个地方播映的电视剧《小娘惹》。2016年凭《志在四方2》获得视后。

今天（28日）踏入42岁的她，5年前离开合作多年的经纪公司“艺人网络”（Artiste Network）和新传媒，积极往幕后发展，也拍过新中合资的《灵魂摆渡·南洋传说》。她到曼谷的蓝带国际学校上了9个月课程，考获高级文凭。除了在烘焙竞赛节目《糖朝冠冕》当主持人，她也正式开店，成功转型为烘焙师。感情方面，她转向神秘，多年前提过的医生男友近年也从她嘴上“销声匿迹”。

瑞恩：向来低调 去年才开IG

瑞恩首开IG，和粉丝直接交流。（取自艺人IG）

2002年以歌手身份出道，同年参与戏剧演出。后加入新传媒并主力演出电视剧。2005年在《拥抱明天》出任女一。起初形象温和不受注意，后来形象转变为高冷，星运大改，2010年接连出演《我在你左右》《最火搭档》开始多年的得奖运，包括两度获得红星大奖最佳女主角，以及亚洲电视大奖视后。

发生过多起争议，包括公路上意外撞车、住家外开车撞到电单车等。向来保持低调的她，去年40岁时首开IG，宣布和经纪公司分道扬镳。她去年以“特别主演”身份参与长剧《邻里帮》，但不久即自曝“没戏拍”；今年虽入围红星大奖最佳女配角，但缺席盛会。

谢宛谕：和本地娱乐圈若即若离

谢宛谕与时尚品牌仍保持密切联系。（取自艺人IG）

以新人之姿参演英语剧《成长岁月》（Growing Up）后即获得电视台一纸合约，隔年演出情境喜剧《我爱精灵》，青春可爱的小精灵角色让她一炮而红。2004年在《真心密语》担任女一。2009年改签部头约，曝光率开始减少。

深受年轻族群欢迎的她，常有新闻话题，从身材到恋情都引关注。2011年，她疑因角色不讨好，临时辞演8频道大制作《当我们同在一起》又失联，引起轩然大波，自此和本地娱乐圈保持若即若离的关系。她多年前在接受访问时，称自己已转当艺术策展人。从IG照片来看，40岁的她驻颜有术，仍是各大时尚品牌的宠儿，照片也充满时尚气息和艺术品味。

姚懿珊：已错失黄金机会？

昔日年龄最小的“妹妹”姚懿珊已是熟女。（取自艺人IG）

2006年，在日本经纪人牵线下，获得电视台委以重任，处女座《星闪闪》即担演女一。几部剧后，她有意和签约十年的经纪人解约，但两人意见分歧，影响她的发展。她消失一年后，终于在2010年现身，宣布解约成功。不久她加入凯渥经纪，成为李铭顺、范文芳的师妹。原来年龄最小的她，被看好或有机会进军台湾，不过如今已经36岁的她，看来已错失黄金机会。她在本地剧不缺演出机会，不过多演配角，是“公主”之中星运较欠佳的。

姚懿珊的感情不常出现在报道，最为人所知是她曾在夜店激吻小8岁的吴劲威，导致吴与当时的女友胡佳琪以分手收场。