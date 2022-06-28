传以3亿美元回归“海盗系列” Johnny Depp回应了

好莱坞巨星约翰尼德普（Johnny Depp）日前传出因与前妻艾梅柏希尔德（Amber Heard）的诽谤官司而遭迪士尼将他从《加勒比海盗》（Pirates of the Caribbean）系列中踢出，Johnny Depp也强调不会再接演杰克船长一角。但近日却有消息指出迪士尼相当后悔，准备以天价邀请他回归演出。

据外媒报道，一个知情人士透露，迪士尼高层在Johnny Depp赢得官司后，相当后悔当初将他踢出《加勒比海盗》系列的决定。如今打算修复双方破裂的关系，主动联系Johnny Depp询问他是否有意愿回归，并希望能获得他的原谅。爆料者还披露迪士尼内部已经在重新拟定合约，一切等Johnny Depp确认。然而在官司结果出炉前，就多次传出迪士尼释出善意的消息，其中包括出价3亿100万美元（约4亿新元）的酬劳、捐款给Depp指定的慈善机构等。

Johnny Depp透过发言人否认收到邀约一事，并称“这是有心人士乱编造的假新闻”。接下来他将回归乐团“Hollywood Vampires”，与团员一起进行巡演。

另外，《加勒比海盗》系列的制片Jerry Bruckheimer被问及Johnny Depp是否会再出现时，语带保留回答道：“毕竟未来的事，谁都说不准。”