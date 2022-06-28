加利谷山旧电视台拆除 众艺人情难舍

位于加利谷山的旧电视台拆除了，织梦工厂走入历史，电视圈台前幕后情难舍，细说加利谷山情！

据资料，新传媒总部于2015年从加利谷山广播中心搬迁至现今的媒体城，数十年来培育不少阿哥阿姐的加利谷山已开始拆除，呈现一片断壁残垣景象，曾经穿越时空、打造无数悲欢离合的梦工厂再也不复昔日光景。

这个曾让本地电视人欢声笑语，也付出血泪与汗水的地标建筑物因时代变迁宣告“消失”，本地资深艺人受访时，心情五味杂陈！

陈汉玮：18岁入行的宝地

七届《红星》视帝陈汉玮叹谓加利谷山是他18岁时“上山”，入行赚第一毛钱的宝地！

他说：“无论自己事业的起起落落，新旧人来来去去，都有太多回忆，当年E5艺人休息室最能感受艺人同事之间真诚的交流，旁边是运动场，可打篮球、排球与足球，让艺人拍戏空档舒活筋骨，农历七月也在电视台拜拜，搭歌台让艺人唱卡拉OK喝酒，我还记得自己为赶戏买床褥睡在摄影棚内……见到拆除的照片，非常舍不得！”

为剧集《奇缘之怨偶天成》穿上古装戏服的陈汉玮（左二）与陈慧慧（左一）、洪慧芳（右二）及郑各评（右）。

向云：鬼魅传闻不少

入行40年的阿姐向云是加利谷山的历史见证人之一，她说：“天天在街景拍摄最热闹，后来街景不幸失火被烧令人非常痛心！旧电视台鬼魅传闻不少，记得我拍剧集《客途秋恨》演越南鬼妓女，一天凌晨与黄丽芬、黄少婷拍完回到电视台，见王裕香呆坐休息室外，嘟哝见到‘一群旗袍女子’呱噪吵着她睡觉！听了令人发毛。也记得电视台餐厅里的海南老板，切菜时被儿子气得挥刀追他，生活情景历历在目……”

入行40年的阿姐向云是加利谷山的历史见证人之一。（受访者提供）

陈澍城：孕育演艺人生的摇篮

资深演技派男星陈澍城说：“从我做广播剧、播报潮语新闻，到签约电视台成为全职艺人，加利谷山可说是孕育我整个演艺人生的摇篮。当年拍《奇缘：巡城马》时，剧组还把马匹运到电视台街景拍摄，制作非常认真。街景除了戏剧也是大型综艺节目取景之地，从我家到电视台只须5分钟，当年的拍摄环境特别令人怀念！”

陈澍城拍《奇缘：巡城马》动用真马。（受访者提供）

王昱清：巧遇王沙叔赐金句

对于加利谷山拆除了，王昱清感叹很可惜，犹记当年首次走进电视台如入大观园，“有幸碰到谐剧双宝王沙、野峰，当年自己是新人，我还问王沙叔当艺人好不好？王沙叔直言‘在新加坡当艺人赚不到吃，只有用名才能赚到利’，那句话令我铭记至今，了解艺人寿命不长，27岁就开始另谋生计。”

金银姬：如厕高唱《包青天》壮胆

金银姬个性大咧咧，当年开捷豹豪车进电视台，个性迷糊的她，居然将保安提醒她要“cut tree”（砍树）听成“car three”（三辆车），她说：“只停三辆车？我还庆幸自己是第三辆车主，特别将车停在树荫下，结果保安紧紧张张来催促‘快驾走’，要cut tree了，才知道有人要砍树！”金姐直言闹的迷糊笑话一箩筐，因听闻诡异事，金姐在街景拍摄，晚上要去厕所时，拉嗓高唱《包青天》《保镖》壮胆……”

张为：当年无捧星制度

资深名嘴张为认为加利谷山是令他充满回忆的地方，“记忆中的都是欢乐时光，《声宝之夜》不可磨灭，最爱去电视台餐厅喝一杯无糖咖啡，当年电视台未建立力捧艺人制度，争取机会就得靠实力，70年代与李茵珠合作拍《冷饭》，她从不反驳导演，非常敬业乐业。”

陈建彬：接待员打扮像经理

名嘴男星陈建彬观人于微：“当年的电视台接待处比较简陋，但其中一名接待员长年西装笔挺，头发梳得油亮，打扮得就像经理，这样的‘门面’够给力，餐厅海南阿嫂的人情味十足，艺人吃什么她一清二楚。加利谷山已完成历史任务，既然无法跟上时代，就难逃被改变的命运……”

走上阶梯，就到E5艺人休息室、化妆间，后面就是小运动场，然后是街景，各式各样的戏剧人生天天在上演。（受访者提供）

陈熙出书记载回忆

陈熙在大学刚毕业时曾当母亲向云的“私人助理”，当时向云正在拍剧集《富贵平安》。

他天天陪伴在侧，对加利谷山投放了感情，当初获悉加利谷山要拆除，陈熙自资四位数，花了半年时间撰写兼绘作《熙游记》，透过主观视觉，以画笔勾勒出旧电视台一景一物，标注心情感言。《熙游记》于2017年出版，陈熙说：“我纯粹想保留一个念想。”

除了《熙游记》，八方文化创作室今年初推出《回望加利谷山》华文书籍，记录新加坡广播电视80多年来的发展史，是一本广播、电视人的集体回忆录。

苏春兴叹：第二个家拆了

前故事策划苏春兴面簿贴文，叹说加利谷山上的电视台曾是他第二个家，现在终于动工拆除了！

春兴受访时透露，不少老职员尽管已离开，对加利谷山仍念念不忘，常驾车兜回去缅怀往昔……