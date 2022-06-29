娱乐吃瓜：翻拍更精彩！韩版《纸房子》有亮点 邱泽许玮宁戏假情真

韩国版《纸房子（Money Heist）》近期开播，精彩的剧情和南北韩统一的背景设定掀起热度和讨论。翻拍剧屡见不鲜，但通常口碑和收视都不如原版，像《纸房子》一样成功吸睛的并不多，以下为大家介绍几部成绩不俗的翻拍剧，这些剧集在原版的基础上加入新意，加分不少，有些剧的收视率和讨论度甚至超越原版。此外，观众还可以期待哪些经典剧被翻拍呢？

《纸房子（Money Heist）》（2017-2021）/《纸房子：韩国篇》（2022）

近期呼声最高的翻拍剧无疑就是韩版的《纸房子》。西班牙原版以紧凑、刺激和热血的剧情席卷全球，粉丝们都十分期待韩国如何改编这个热门剧。

原版讲述8名罪犯，计划打劫马德里铸币厂，剧情和人物的感情线复杂，演员也把角色的心路历程诠释得淋漓尽致，颠覆了传统意义上“好人”和“坏人”概念，成功吸引了一大批粉丝。

西班牙《纸房子》播出时以刺激的剧情席卷全球。（图/互联网）

韩国翻拍保留了基本框架，但加了韩国与朝鲜关系的桥段，非常有讨论度。强大的演员阵容包括刘智泰（Yoo Ji-tae）、《鱿鱼游戏》的朴海秀（Park Hae-soo）以及《恶之花》的金志勋（Kim Ji-hoon），当中朴海秀以精湛的演技获得了原版粉丝的认可。韩版将会推出第二部分，让很多粉丝期待不已。

韩国翻拍最近播出，受到好评。（图/互联网）

《不标准情人》（2014）/《当男人恋爱时》（2021）

很多人认识《当男人恋爱时》是因为它是邱泽和许玮宁的定情之作，但大部分应该不知道它其实翻拍自2014年的韩国电影《不标准情人》！

原版由黄晸玟（Hwang Jung-min）和韩惠轸（Han Hye-jin）主演，剧情是常见的“流氓爱上乖乖女”，虽然老套，但看“混混”男主尽力为女主改变的情节依然讨喜。电影里也加了很多例如“涂鸦合约”的可爱桥段。

韩版《不标准情人》剧情老套但依然受欢迎。（图/互联网）

台版的成功在于保留经典桥段之余，也加以本土化，融入“啥款”等台语台词来让整部戏更有记忆点。改编版也带出很多原版没有的男女主角互动，为剧添加了不少亮点。《当男人恋爱时》的票房也不负众望，甚至超越了《我们的少女时代》。

台版《当男人恋爱时》由邱泽、许玮宁主演，两人还因戏生情。（图/互联网）

《好医生》（2013）/《良医（The Good Doctor）》（2017-2021)

2017年开播的美剧《良医》（由Freddie Highmore主演）翻拍自韩国的《好医生》（由周元Joo Won，文彩元Moon Chae-won主演），讲述在医学方面有超凡天赋的自闭症男主角的医院生活。

韩版《好医生》由周元，文彩元主演。（图/互联网）

主角有自闭症这个设定很新奇，因为有自闭症，男主不太能体会别人的感受，很多病人和同事因此视他为没有感情的机器，但后来都因他的能力而改观，温馨又疗愈。

美版剧情保留了基本框架，但为了迎合美国人的看戏口味，拿掉了原本男主和女医生的感情线，节奏也因此更为紧凑。它也通过浮动字幕和图案的形式，外化了男主的内心活动，使观众清晰了然的看清专业讲解。

美版《良医》节奏紧凑，深受粉丝的喜爱。（图/互联网）

《太子妃升职记》（2015）/《哲仁王后》（2020）

《哲仁王后》讲述现代男人因意外事故，灵魂穿越到古代，引发一连串误会，误打误撞成为当代的王后。原版《太子妃升职记》由盛一伦、张天爱主演，以轻松幽默的剧情深受观众喜爱。翻拍则由申惠善（Shin Hye-sun）和金正贤（Kim Jung-hyun）主演。

中国版《太子妃升职记》剧情幽默、轻松。（图/互联网）

由于涉及到历史和穿越等题材，关于《哲仁王后》的争议不少。很多韩国观众以“歪曲历史”，不尊重韩国国宝为由辱骂《哲仁王后》，一度还差点被下架。即便如此，《哲仁王后》热度丝毫未减，以爆笑的剧情和讨喜的角色设定，成功跃居tvN历代电视剧最高收视率第五位，可见它还是很受欢迎。

《哲仁王后》争议不少，但收视一路飙高。（图/互联网）

让人期待的翻拍

除了这些成功的翻拍例子，观众还可以期待以下的经典影剧被翻拍！

《想见你》

2019年，台湾推出了好几部经典剧，其中一部就是《想见你》。这部剧讲述了两对存在于不同时空，却长得一模一样的男女如何尝试改变命运。

《想见你》于2019年播出，烧脑的剧情深受粉丝欢迎。（图/互联网）

韩国今年宣布翻拍韩版《在你的时间里》的消息。主演将会是最近凭借《社内相亲》爆红的安孝燮（Ahn Hyo-seop）、《黑道律师文森佐》的全汝彬（Jeon Yeo-been），和出演《衣袖红镶边》的姜勋（Kang Hoon），粉丝纷纷敲碗期待播出。

《七月与安生》

《七月与安生》讲述两个女生——七月与安生，从13岁到27岁的历程，两人性格迥异却互相成就。这部电影让两位女主角双双夺下金马奖的最佳女主角奖，这样的情况历来只发生过四次，因此深受瞩目。

《七月与安生》让两位主演马思纯（左）和周冬雨夺下最佳女主角奖。（图/互联网）

韩版《你好，我的soulmate》将由金多美（Kim Da-mi）、全素妮（Jeon So-nee）和边佑锡（Byeon Woo-seok）主演。金多美号称“怪物新人”，曾凭《魔女首部曲：诞生》和《梨泰院Class》里的精彩演出夺下了多项新人奖。全素妮出演过《花样年华——生如夏花》，边佑锡则出演过古装剧《花开时想月》。这个演员阵容加上本就很丰富的故事，很难让人不期待。