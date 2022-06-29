女星为这件事“钻进洗衣机”引热议：我靠软骨功逃脱

（台北讯）马来西亚金曲歌后戴佩妮睽违6年将推出新专辑《被动的观众》，她在新歌《多亏你啊》MV中，从洗衣机裡钻出来的画面，引来粉丝热议，甚至引发钻洗衣机热潮，让戴佩妮急忙呼吁大家：“戏剧效果，大家切勿沉迷以身试法！”

就连光良都来凑热闹，说她再瘦下去就可躲烤箱了。戴佩妮妙回：“你家烤箱大吗？”没想到光良又神回：“刚好可以把你放进去烤布朗‘妮’的大小。”让戴佩妮赞叹：“真不愧是创作人啊！”

针对在MV里钻洗衣机，戴佩妮笑说是自己突发奇想，坦言曾看过很多网络视频觉得有趣，想要自己亲身体验一下。不过她坦承MV拍摄当天，一看到团队准备的洗衣机尺寸时，“有惊呆，因为孔太小了。”

戴佩妮钻进洗衣机拍MV，不过她提醒大家别乱模仿。（互联网）

她还原当时拍片情形，表示从背部被拆掉的洗衣机进去，尝试钻出来时，“身上的电线、配件等都被挤压扯光光，只得接上重来！”又说：“光是肩宽就超过开口的直径，不可能直直出去，而要斜着肩膀把自己设法钻出去。如果没有一点软骨功是有点难的。”她回想自己要小心造型掉光，手上套着袜子，同时又要对嘴、做表情、注意仪态，“对于第一次钻洗衣机的我，能够顺利杀青，自己也觉得不可思议了！”

戴佩妮坦言自己现在约是40公斤左右，最近筹备专辑的确有瘦了点，允诺近日会想办法把自己养胖。眼尖的网民发现MV中，出现不少马来西亚名产，包括榴梿，她说：“真的想家！因为疫情大约3年没回马国的家了！”